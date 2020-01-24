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Çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı son 9 yılda 183'ten 30 bine yükseldi. Aşı karşıtlığına en sert tepki Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Arif Verimli'den geldi.

"AŞI YAPTIRMAYANLARI MUAYENEHANEMDEN İÇERİ SOKMAYACAĞIM"

Prof. Dr. Verimli, "Hukuki ve etik anlamda hasta reddetme hakkım var. Aşı yaptırmayanları muayenehanemden içeri sokmayacağım" dedi.

"Aşı karşıtlığı olan kişiye bakmama tarzında bir isteğim var" diyen Verimli'nin açıklamaları yeni bir tartışma başlattı.

2017'DE 69 OLAN KIZAMIK VAKASI 2019'DA 2 BİN 666'YA ÇIKTI

Aşı reddindeki artışlarla birlikte bazı hastalıklar yeniden görülmeye başlandı. Bazılarında ise hastalığın görülme sıklığı arttı. Türk Tabipleri Birliği'nin açıkladığı verilere göre; 2017'de 69 olan kızamık vakası 2018'de 510'a, 2019'da ise 2 bin 666'a çıktı. Uzmanlara göre bunun en büyük nedeni aşı karşıtlığı.

"ONLARA 'TIBBIN ÇİFTLİK BANKLARI' ADINI KOYDUM"

Prof. Dr. Arif Verimli, "Son yıllarda özellikle aşı karşıtlığı tarzında bir kampanya yürüyor. Gerek sosyal medyada olsun gerekse halk arasında olsun bu kişilerin sayısı giderek artıyor. Oysa bu bilimdışı yaşam demek. Aşı yaptırmadığınız zaman çocuğunuzun çocuk felci olabilme ihtimali çok yüksek, önleyemezsiniz çoğu zaman. Aşı karşıtlığını akılcı bulmuyorum, bilimsel bulmuyorum, hiç doğru bulmuyorum. Aşı yaptırmama konusunda ısrar eden kişileri reddetme hakkım olduğunu düşünüyorum. Hukuk açısından ciddi bir hak var. Doktorun hasta reddi meselesi, Yargıtay'a göre; bir bölgede üç tane doktor varsa hasta reddedebilme hakkına sahipsiniz. Ancak bir bölgede bir doktor varsa hasta reddedemezsiniz. İstanbul'da o kadar çok doktor var ki..." diye konuştu.

Verimli, aşı karşıtı olan meslektaşlarını da sert sözlerle eleştirdi ve şunları söyledi: "Bir tıp doktorunun böyle düşünmesini anlamak mümkün değil. Bir kısım meslektaşlarım var ki; onlara 'tıbbın çiftlik bankları' adını koydum."