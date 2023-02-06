HABERTURK.COM

Fatih Altaylı'nın Teke Tek programının konuğu olan Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremin nasıl meydana geldiğinin analizini yaptı.



"ŞİMDİ HATAY DAHA RİSKLİ, ADANA'YA DİKKAT"

Şengör şöyle konuştu:

Bu beklenmeyen bir şey değildi. Aşağı yukarı 1513'den beri ciddi büyük bir depremin olmadığı durum. Biraz önce Murat Bardakçı haber verdi, 1940, 1941'de ciddi depremler olmuş. Bu boyutta olduğunu zannetmiyorum. Burada 500 yıldır ciddi deprem yok. Elazığ kaydıysa, bunun devamının gelmesi lazım. Elazığ'da kayma hareketini burada karşılayacak başka bir şey yok. Faylar var burada. Uzun zamandır buralarda depremler olmamış. Neredeyse 1939 Erzincan depremine yakın geliyor. Depremin ilginçliği üçlü eklem etrafında iki tane depremi tetiklemiş olmasıdır. Burada üçlü eklemin nasıl çalıştığı konusunda önemli bir depremdir bu. Şimdi Hatay daha riskli. Adana'da olabilir. Antakya'da da olacak. Bununla ilgili zaman vermek mümkün değil.Hiçbir deprem şu tarihte olacak demek mümkün değil. Depremi önceden kestirmek hava durumunu kestirmek gibi değil.



"DEPREMİN NE ZAMAN OLACAĞINI BİLMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Burada üç tane levha var. Yeşil Anadolu levhası. Lacivertle gösterilen Adana levhası. Kırmızı Arap levhası. Arap levhası aşağı doğru kaydı ve deprem yarattı. Boşluğu kapatmak için Anadolu fayı yanal atılım yaptı. Ders kitaplık bir örnektir bu. Üçlü eklem etrafında deprem nasıl incelenir? Tam ders kitaplık bir örnek bu... Adana bu hareket yüzünden hem sıkışıyor hem Doğu batılı açılıyor.Dolayısıyla Adana, Akkuyu oraların hepsinde bir tehlike var. Ama bu yarın olacak diye bir şey yok. Hangi şekilde enerjinin boşalacağını bilemiyoruz.

"BİZDEKİ DEPREMLERİN 8'DEN BÜYÜK OLACAĞINI ZANNETMİYORUM"

Bizim bu tip felaketlere en hazırlıklı milletler arasında olmamız lazım. Bizdeki büyük depremler genellikle yanal atılım depremleridir. Hiçbir zaman 9,5'u bulmaz. Bizde en büyük 8 olur. Erzincan'ın 8 olduğunu söyleyenler var. 7.9 diyenler var. Doğu Anadolu fayı üzerinde olabilecek depremler 7 artı bir şeyler olabilir. 8'den büyük olacağını hiç zannetmiyorum.