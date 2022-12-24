'Prestij Meselesi'nin fragmanı izleyiciyle buluştu

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'Mahsun Kırmızıgül'ün filmi 'Prestij Meselesi’nin fragmanı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Kırmızıgül ve filmin oyuncuları, Soho House İstanbul’da bir araya gelerek fragmanı ilk kez birlikte izledi.

3 Şubat’ta sinemaseverlerle buluşacak olan 'Prestij Meselesi'nin başrollerinde Engin Hepileri, Şebnem Bozoklu, Aslıhan Güner, Biran Damla Yılmaz, Eser Yenenler, Melisa Döngel, Erkan Petekkaya, Celil Nalçakan, Erdal Özyağcılar, Zafer Ergin, Meral Çetinkaya, Nursel Köse, Murat Han, Mahmut Kırmızıgül, Onur Gözeten ve Ali Erkin yer alıyor.

Film, Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül’ün efsane müzik adamı Hilmi Topaloğlu ile birlikte garibanlıktan starlığa uzanan yolculuklarını ve 90’lı yıllara damgasını vuran Prestij Müzik ailesini konu alıyor.