Prenses Kate Kate Middleton eline matkabı aldı ve tadilat yaptı - magazin haberleri

Prenses Kate Kate Middleton eline matkabı aldı ve tadilat yaptı - magazin haberleri

Prens William ile Prenses Kate Middleton, evlilik yıl dönümlerini kutladıkları haftayı İskoçya'da geçiriyor. Bu, aynı zamanda Prenses Kate'in kanseri yendikten sonra çıktığı ilk uzun süreli gezi oldu. İskoçya'nın Mull Adası'na giden kraliyet çifti, buradaki halka sıcak temas kurarken, ortaya neşeli fotoğraflar çıktı.

Kate Middleton, eşi Prens William ile İskoçya'ya yaptığı kraliyet gezisi sırasında gizli bir yeteneğini daha sergiledi. Mull Adası'ndaki bir toplum merkezini ziyaret eden çift, duvar resmi boyama ve çivi tabancası kullanma gibi, binanın bazı tadilat çalışmalarına katıldı. Prenses Kate, eline matkap ve çivi tabancası alarak merkezin tabelasını takmak için çalışanlara yardımcı oldu.

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Yere eğilip çalışarak mütevazılığını sergileyen Prenses Kate'i gururla izleyen Prens William, eşine şaka yaparak; “Aman tetiği çok erken çekme yoksa gezimiz iyi değil, epey kötü hatırlanacak” dedi. Middleton'ı izleyenlerden biri William’a dönüp; “Eşinizin elinden gelmeyen bir iş var mı?” diye sorduğunda, William gururla; “Bu soruyu hep duyuyorum ve cevabım hiç değişmiyor” dedi.

Hem Kate Middleton hem de Prens William, merkezde çocuklar için duvarlara da resimler çizdi.

Üç çocuklu Kate-William çifti, iki gün önce 14'üncü evlilik yıl dönümlerini de İskoçya ziyareti sırasında kutladı. Çiftin sosyal medya hesabından romantik fotoğrafları paylaşıldı.