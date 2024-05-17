Prens Harry ve Meghan Markle'ın Nijerya ziyaretleri Kraliyet'i kızdırdı

"GÖREV BAŞINDAKİ KRALİYET ÜYELERİ OLDUKLARI İZLENİMİ VERİYORLAR"

Kraliyet uzmanı yazar Tom Quinn, Prens Harry ve Prenses Meghan hakkında çıkan söylentileri şöyle dile getirdi: Resmi bir kraliyet ziyaretinden bekleyebileceğiniz her şey vardı: Resepsiyonlar, okullara, yardım kuruluşlarına, engellilere ve yaralı askerlere ziyaretler. Charles'ın hiç bu kadar sinirli görülmediği söyleniyor. Meghan ve Harry'nin konuşmaları ve tüm tavırları öyle tasarlanmıştı ki, hâlâ tamamen görev başındaki kraliyet üyeleri oldukları izlenimini veriyorlardı. Charles ve William için durum şu: Sanki Meghan ve Harry, "Görev başındaki kraliyet üyesi olmak için sizin izninize ihtiyacımız yok. Bunu istediğimiz zaman istediğimiz yerde kendi kurallarımızla gerçekleştiririz" diyor. William ve Charles kafalarını kaşıyıp 'Bu kabus durumunu nasıl kontrol edeceğiz?" diye düşünüyor.