Prens bin Selman, Zelenskiy ile görüştü | Dış Haberler

Prens bin Selman, Zelenskiy ile görüştü | Dış Haberler

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cidde'deki es-Selam Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.

AA'nın Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya dayandırdığı habere göre; Ukrayna krizindeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Suudi Arabistan-Ukrayna ilişkileri de değerlendirildi.

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Veliaht Prens bin Selman, ülkesinin Ukrayna'daki krizin çözülmesi ve barışa ulaşılmasını amaçlayan tüm uluslararası çaba ve çalışmaları desteklediğini belirtti.

Zelenskiy de Suudi Arabistan'ın üstlendiği role dikkati çekerek, gösterdiği çabalardan ötürü bu ülkeye teşekkür etti.

Görüşmeye Suudi Arabistanlı ve Ukraynalı çok sayıda yetkili de katıldı.