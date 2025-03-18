Prens'in yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı. Başrollerinde Giray Altınok, Ceyda Düvenci ve Aslı Tandoğan gibi başarılı isimlerin bulunduğu yapım için 3. yeni sezon tarih araştırmaları sürüyor. İlk iki sezonu yakından takip eden izleyiciler 3.sezonun başlangıç tarihini merak ediyor. İşte Prens 3. yeni sezon yayın tarihi...