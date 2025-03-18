Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Prens 3. sezon tarihi
Prens dizisinin yeni sezon tarihi yayınlanan ilk sahne ardından gündemdeki yerini aldı. Diziseverler Prens dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağını ve neler yaşanacağını sorguluyor. Peki, Prens 3. sezon ne zaman, yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte Prens dizisi yeni sezonu hakkında merak edilen güncel bilgiler...
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Prens'in yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı. Başrollerinde Giray Altınok, Ceyda Düvenci ve Aslı Tandoğan gibi başarılı isimlerin bulunduğu yapım için 3. yeni sezon tarih araştırmaları sürüyor. İlk iki sezonu yakından takip eden izleyiciler 3.sezonun başlangıç tarihini merak ediyor. İşte Prens 3. yeni sezon yayın tarihi...
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PRENS 3. SEZON NE ZAMAN?
Henüz resmi olarak net tarih paylaşılmasa da 3. sezonun 2025’in ilkbahar aylarında izleyiciyle buluşacağı tahmin ediliyor. Platformun önümüzdeki günlerde kesin yayın takvimini açıklaması bekleniyor.
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PRENS 2. SEZONDA NELER OLDU?
Macarlara karşı kazanılan zaferden sonra Prens, zafer sarhoşluğu yaşarken saraya Kuzeyden bir elçi gelir. İsveç Kralı'nın çağrısıyla Prens, Vikingler Diyarı'na doğru macera dolu bir yolculuğa çıkar. Yolda karşısına çıkan korsanların teklifiyle hiçbir şey beklendiği gibi gitmezken, Bongomya'da da işler karışır.
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PRENS DİZİSİ OYUNCULARI
Giray Altınok
Ceyda Düvenci
Aslı Tandoğan
Serdar Orçin
Çağdaş Onur Öztürk
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Kerem Özdoğan
Derya Pınar Ak
Bahadır Vatanoğlu
Onur Özaydın
Çağlar Ertuğrul