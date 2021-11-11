Torbacı kadının şoke eden isteği!

İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sokak aralarında uyuşturucu sattığı öne sürülen ve “torbacı” diye tabir edilen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

4'Ü KADIN 14 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

İHA'da yer alan habere göre polis yaptığı çalışmada 4’ü kadın 14 zanlıyı gözaltına aldı.

ZANLILAR EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Zanlıların üst ve araç aramasında ise 1 kilo 500 gram esrar, 1 kilogram metamfetamin, 13 gram eroin, 4 uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

"GÜZEL ÇEKİN" DEYİP POZ VERDİ

Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Sevk sırasında torbacı bir kadın kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Beni güzel çekin, güzel çıksın” diyerek poz verip tepki göstermesi dikkat çekti.