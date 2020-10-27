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Power Rangers konusu ne? Power Rangers oyuncuları kimler?

İlk gösterimini 24 Mart 2017 tarihinde yapan Power Rangers bu akşam ilk kez televizyon seyircisiyle buluşacak. Saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Power Rangers konusu ne? Power Rangers oyuncuları kimler?

27.10.2020 - 17:55 | Güncelleme: ABONE OL
Power Rangers konusu ne? Power Rangers oyuncuları kimler?

90'ların kült televizyon dizisi olan Power Rangers serisini beyaz perdeye taşıyan film Power Rangers (Saban's Power Rangers) bu akşam Star TV'de ekrana gelecek. Yönetmen koltuğunda Dean Israelite'nin oturduğu Power Rangers konusu ne? Power Rangers oyuncuları kimler?

POWER RANGERS KONUSU NE?

Yaşadıkları Angel Grove adlı küçük kasabanın ve tüm Dünya’nın bir uzaylı tehdit tarafından ortadan kaldırılmak üzere olduğunu öğrendiklerinde olağanüstü bir güç haline gelmeleri gereken beş sıradan genci anlatıyor. Kader tarafından seçilen kahramanlar, gezegeni kendilerinden başkasının kurtaramayacağını fark ederler ancak bunu yapmak için, gerçek hayattaki sorunlarının üstesinden gelmek zorunda kalacaklardır ve sonucunda Power Rangers olarak bir araya geleceklerdir.

POWER RANGERS OYUNCULARI KİM?

Dacre Montgomery (Jason Lee Scott /The Red Ranger)
Rj Cyler (Billy Cranston / The Blue Ranger)
Naomi Scott (Kimberly Hart / The Pink Ranger)
Becky G (Trini / The Yellow Ranger)
Ludi Lin (Zack Taylor / The Black Ranger)
Elizabeth Banks ( Rita Repulsa)
Bryan Cranston ( Zordon)
David Denman (Sam Scott)
Emily Maddison (Rebecca)
Sarah Grey (Amanda)
Patrick Sabongui (Mr. Kwan)
Fiona Vroom (Abigail)

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