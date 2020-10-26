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Potasyum simgesi nedir? Potasyum elementi sembolü, kısaltılmışı nedir?

Element simgesi, her elemente ait bir ya da iki harften oluşan simgelerin, uluslararası geçerliliği vardır. Her element, 1 ya da 2 harften oluşan bir simgeyle ifade ediliyor ve bu simgenin ilk harfi her zaman büyük yazılıyor. Potasyum simgesi nedir? Potasyum elementi sembolü, kısaltılmışı nedir? İşte yanıtı...

26.10.2020 - 15:32 | Güncelleme: ABONE OL
Potasyum simgesi nedir? Potasyum elementi sembolü, kısaltılmışı nedir?

Kimyasal elementeleri simgesi hep merak edilen konu olmuştur. Bulmacalara da konu olan elementlerin simgesi, elemente ait bir ya da iki harften oluşarak uluslararası geçerliliğe sahiptirler. Potasyum simgesi nedir? Potasyum elementi sembolü, kısaltılmışı nedir? Konusuna değineceğiz.

Çok az sayıda elementin bilindiği zamanlarda, elementler, Plato'nun Antik Yunanların kullandığı toprak-hava-su ve ateş sembollerinden yaptığı uyarlamalarla simgeleniyordu. Daha sonra yeni elementler keşfedildikçe, tüm elementlerin eninde sonunda "altın"a dönüşeceği düşüncesinden yola çıkan simyacılar tarafından, güneş (altın) merkezli sistemdeki her gezegenin adı, bir elemente verildi. O dönemde bilinen elementlerin bazılarının "simya" sembolleri kullanılıyordu.

POTASYUM SİMGESİ NEDİR?

Potasyum elementinin sembolü K (Potasyum: Kalium) şeklindedir.

Atom kuramıyla tanıdığı John Dalton, elementlerin simgelenmesi konusunda, çemberlerden oluşan sembollerin kullanılmasını önerdi. En sonunda, 1813 yılında, Jon Jakob Berzelius isimli araştırmacı, elementlerin adları temel alınarak simgelenmesi fikrini ortaya attı. Hâlâ kullanılmakta olan bu yönteme göre:

  • Her element, 1 ya da 2 harften oluşan bir simgeyle ifade ediliyor ve bu simgenin ilk harfi her zaman büyük yazılıyor.
  • Simgelerde sıklıkla, elementin İngilizce adının ilk harfi kullanılıyor.
  • Eğer elementin baş harfiyle simgelenen başka bir element varsa, bu elementin simgesinde baş harfin yanına, İngilizce adının ikinci harfi de ekleniyor.
  • Eğer elementin İngilizce adının ilk 2 harfi, bir diğer elementle aynıysa, simgesinde baş harfin yanına, bu kez baş harften sonraki ilk ortak olmayan sessiz harf getiriliyor.
  • Bazı elementlerin simgelerinde de, bu elementlerin Latince ya da eski dillerdeki adları temel alınmış.
  • Çoğu yapay olarak sentezlenen yeni elementlerin simgeleriyse, atom numaralarına karşılık gelen Latince rakamlar esas alınarak veriliyor.

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