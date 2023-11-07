Potasyum metal mi ametal mi? Potasyum (K) elementi periyodik tabloda hangi grupta yer alır?

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Sanayi alanında ve kimyasal çalışmalarda da sıklıkla kullanılan bir element olan potasyumun en önemli kullanım alanlarından bir tanesi ise gübre sanayidir. Peki, potasyum elementi periyodik tabloda hangi grupta yer almaktadır? İşte, tüm detaylar…

Potasyum Hangi Metal?

Doğada genellikle tuz formunda bulunan ve canlılık için olmazsa olmaz bir element olan potasyumun bilimsel olarak keşfedilmesi 1807 yılında gerçekleşmiştir. Sir Humphry Davy gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar esnasında potasyum hidroksitten, potasyum elementini izole etmeyi başarmış ve bu da bu elementin keşfi olarak kabul edilmiştir.

Gümüşe çalan bir beyaz renge sahip olan potasyum elementi, bıçak ile kolaylıkla kesilebilecek kadar yumuşak bir element olması ile dikkat çeker. Suya karşı ise oldukça aktif olan bu elementin su ile karşılaşması ise hidrojeni açığa çıkarır ve ortaya çıkan ısı da hidrojen gazını tutuşturur. Potasyum elementi kesilmesi halinde ise kesildiği yerden direkt olarak matlaşmaya başlar. Bu sebeple bu elementin, korozyonu önlemek adına havasız ortamlarda saklanması gerekmektedir.

Yüksek bir reaktiviteye sahip olması sebebiyle doğada saf bir halde bulunmayan potasyum elementi, özellikle deniz sularında ve yer kabuğunda diğer elementlere bağlı olarak görülmektedir. Ancak diğer elementlerle beraber görülen potasyumun elde edilmesi oldukça zor olduğu için, bu element daha çok potasyum hidroksitten elektroliz yoluyla elde edilmektedir.

Potasyum elementinin kullanım alanı ise oldukça geniştir. Özellikle gübre sanayinin en önemli maddelerinden bir tanesi olan potasyumun bileşik ve alaşımları ise diğer sektörlerde de kullanılmaktadır. Örnekse potasyum karbonat camlara dayanıklılık kazandırmak adına, potasyum bisülfat gıda ürünlerinde katkı maddesi olarak, potasyum klorür ise tuzlu su enjeksiyonlarında sıklıkla kullanılmaktadır.

Potasyum elementinin bir diğer önemli özelliği ise insan sağlığına olan faydalarıdır. Özellikle kalp sağlığı ve sinir sistemi için oldukça önemli bir element olan potasyum bunun yanında kemik erimesini önleme, hipertansiyon riskini azaltma ve vücuttaki asit baz dengesine yardımcı olmak gibi birçok faydaya sahiptir. Hipokalemi adı verilen potasyum eksikliği ise insanlar için bazen ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir. Kalpteki düzensizlikler, kasların güçsüzleşmesi, dolaşım bozuklukları ve nefes darlıkları gibi rahatsızlıklara, vücuttaki potasyum eksiklikleri sebep olabilmektedir.

Potasyum Metal Mi Ametal Mi?

Isıyı ve elektriği iyi derecede iletebilen, kolaylıkla şekil alan ve oksijenle birleştiği takdirde bazik oksitler oluşturan elementlere metal; bu özelliklerin hiçbirine sahip olmayan, çoğu zaman kendi içinde bile ortak bir nokta bulunmayan ve oda sıcaklığında hem katı hem sıvı hem de gaz olarak bulunabilen elementlere ise ametal adı verilmektedir.

Peki, potasyum metal mi ametal mi? İlk kez 1807 yılında keşfedilmiş olan potasyum elementi taşıdığı özellikler sebebiyle metaller sınıfı içinde yer almaktadır.

Potasyum Periyodik Tabloda Hangi Grupta?

Atom numarası 19, kimyasal sembolü ise K olan potasyum elementi; periyodik tablonun dördüncü periyodunun birinci grubunda yer almaktadır. Normal şartlar altında ve oda sıcaklığında katı halde bulunan potasyum elementinin erime noktası 63.5 santigrat derece, kaynama noktası ise 759 santigrat derece olarak ölçülmüştür.

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