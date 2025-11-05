Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin POTADA! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Kasım 2025 Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Kasım 2025 MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın ikinci takım oyunu ile devam ediyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı yarışmada, şefler yarışmacılardan, sütlü tatlılar yapmalarını istedi. Düello şeklinde oynanacak takım oyununun ardından, heyecan yerini bireysel dokunulmazlık oyununa bırakacak. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 5 Kasım Çarşamba MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 19:17 Güncelleme: 06.11.2025 - 08:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlığını kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Gizem ve Çağlar eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir mücadele için girdi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 5 Kasım Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, ikinci etapta bireysel dokunulmazlık için mücade etti. En başarılı tabağı yapan Hakan bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın üçüncü eleme adayı Hakan'ın seçimi ile Murat Can oldu oldu. Takım oylaması sonucunda eleme potasına giden dördüncü yarışmacı ise Sümeyye oldu.

        • 5

          MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MAVİ TAKIM

          Furkan (Takım Kaptanı)

          Gizem

          Sümeyye

          Hakan

          Mert

          Murat Can

          Onur

          Çağlar

        • 6

          KIRMIZI TAKIM

          Eylül (Takım Kaptanı)

          Özkan

          Çağatay

          Ayla

          Sezer

          Ayten

          Barış

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

          MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. MasterChef'te şeflerin değerlendirmelerin ardından en az başarılı tabağı yapan Aslı MasterChef'te elenen son yarışmacı oldu.

          Görseller: TV8

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Aslan, Hollanda'da kükredi!
        Aslan, Hollanda'da kükredi!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        152 hakemden ortak açıklama!
        152 hakemden ortak açıklama!
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Ordu'da taş ocağında göçük!
        Ordu'da taş ocağında göçük!
        Habertürk Anasayfa