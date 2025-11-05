MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Kasım 2025 MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan haftanın ikinci takım oyunu ile devam ediyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı yarışmada, şefler yarışmacılardan, sütlü tatlılar yapmalarını istedi. Düello şeklinde oynanacak takım oyununun ardından, heyecan yerini bireysel dokunulmazlık oyununa bırakacak. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 5 Kasım Çarşamba MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlığını kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Gizem ve Çağlar eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir mücadele için girdi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 5 Kasım Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, ikinci etapta bireysel dokunulmazlık için mücade etti. En başarılı tabağı yapan Hakan bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın üçüncü eleme adayı Hakan'ın seçimi ile Murat Can oldu oldu. Takım oylaması sonucunda eleme potasına giden dördüncü yarışmacı ise Sümeyye oldu.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM
Furkan (Takım Kaptanı)
Gizem
Sümeyye
Hakan
Mert
Murat Can
Onur
Çağlar
KIRMIZI TAKIM
Eylül (Takım Kaptanı)
Özkan
Çağatay
Ayla
Sezer
Ayten
Barış
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. MasterChef'te şeflerin değerlendirmelerin ardından en az başarılı tabağı yapan Aslı MasterChef'te elenen son yarışmacı oldu.
