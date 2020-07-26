Poşe yumurta nasıl yapılır? sorusu mutfakta yeni lezzetler arayanların gündeminde. Beyazı tam pişmiş, sarısı ise akışkan bir haşlanmış yumurta olarak tanımlanabilen poşe yumurta, genellikle çeşitli meyve ve taze baharatlarla servis ediliyor. Yağsız pişmesine rağmen oldukça lezzetli olan poşe yumurta, bu nedenle diyet listelerin de olmazsa olmazı... Peki düşük kalorili ve bol proteinli oluşuyla oldukça ilgi gören poşe yumurta yapımında nelere dikkat etmek gerekir? Evde poşe yumurta nasıl yapılır? Poşe yumurta nasıl servis edilir?
POŞE YUMURTA YAPIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
- Yumurtanın taze olmasına mutlaka dikkat etmelisiniz.
- Yumurtayı pişireceğiniz suya tuz ve sirke eklemelisiniz. Böylece yumurtaların dağılma olasılığı düşecektir.
- Yumurtayı pişirirken direkt suya kırmak yerine önce bir kaseye kırmalı sonra yavaşça suya bırakmalısınız.
- Kaynatacağınız suyun sıcaklığına dikkat etmelisiniz. 80-90 derece poşe yumurta yapımı için ideal.
POŞE YUMURTA TARİFİ İÇİN MALZEMELER
2 adet yumurta
1 yemek kaşığı elma sirkesi
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 adet kızarmış ekmek
5-6 adet mantar
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Üzeri için:
1 adet domates
4-5 adet yeşil ve kırmızı biber dilimi
2 dal taze soğan
Arzuya göre yarım avokado
POŞE YUMURTA NASIL YAPILIR?
Mantarları temizleyip ince ince doğrayın. Tavaya zeytinyağını ekleyin. Mantarı 2-3 dakika tavada kızartın. Çok pişirmeden mantarları ocaktan alın. Ekmekleri aynı tavaya ekleyip her iki tarafını da kızartın.
Tencereye 3 parmak su ekleyip kaynama noktasına getirin. Poşeleme işlemleri için suyun ısısının yaklaşık 80-85 derece olmasına dikkat edin. Sirkeyi ekleyip altını kısın.
Yumurtayı bir kasenin içine kırın. Dikkatlice tıngırdamakta olan suya bırakın. İkinci yumurta için de aynı işlemi yapın.
Kayısı yumurta için yaklaşık 3 dakika yeterlidir. Bir kaşık yardımıyla alıp parmağınızla bastırarak kontrol edin. Yumurta sarısı yumuşak olmalı. Pişen yumurtaları bir kağıt havlu üzerine alın. Kızaran ekmeklerin üzerine mantar, soğan ve domates dilimlerini yerleştirin.
Üzerine poşelenmiş yumurtayı yerleştirin. Biberler dilimlenmiş avokadı ve yeşilliklerle süsleyin. Poşe yumurtalarınız hazır! Afiyet olsun.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!