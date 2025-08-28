Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Portekiz nerede? Portekiz hangi kıtada, komşuları kim, başkenti neresi?

        Portekiz nerede? Portekiz hangi kıtada, komşuları kim, başkenti neresi?

        Portekiz tarihi, Avrupa'nın batısındaki küçük bir toprak parçasının denizlere açılarak dünya çapında etkili bir güç haline gelişini anlatır. Bölge önce Keltler, Fenikeliler, Romalılar ve Vizigotlar gibi farklı toplulukların hâkimiyetine girmiş, 8. yüzyılda ise Müslümanların kontrolüne geçmiştir. Hristiyan krallıkların yüzyıllar süren Reconquista hareketi sırasında Portekiz 12. yüzyılda bağımsız bir krallık olarak ortaya çıkmıştır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 13:19 Güncelleme: 28.08.2025 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Portekiz nerede?
        ABONE OL
        ABONE OL
        • ve 16. yüzyıllarda coğrafi keşiflerin öncüsü olmuş, Vasco da Gama’nın Hindistan’a ulaşması, Bartolomeu Dias’ın Ümit Burnu’nu aşması ve Pedro Álvares Cabral’ın Brezilya’ya varması Portekiz’i küresel bir imparatorluk haline getirmiştir. Bu dönemde Afrika, Asya ve Güney Amerika’da koloniler kurularak geniş bir ticaret ağı oluşturulmuştur. 17. yüzyılda Hollanda, İngiltere ve Fransa’nın yükselişiyle Portekiz’in deniz gücü zayıflamaya başlamış, 18. yüzyılda Brezilya’dan gelen altın ve değerli madenler ülke ekonomisini ayakta tutmuştur. 19. yüzyılda Napolyon Savaşları ve Brezilya’nın bağımsızlığı büyük sarsıntılar yaratmıştır.
        • yüzyılda uzun yıllar süren diktatörlük dönemi, 1974’teki Karanfil Devrimi ile sona ermiş, demokrasiye geçilmiştir. Ardından Afrika’daki sömürgeler bağımsızlığını kazanmış, Portekiz Avrupa Birliği’nin üyesi olmuştur. Bugün Portekiz, köklü tarihi ve denizcilik mirasıyla tanınan, Avrupa’nın kültürel açıdan zengin ülkelerinden biri olarak varlığını sürdürmektedir. Peki, Portekiz hangi kıtada?

        PORTEKİZ NEREDE?

        REKLAM

        Portekiz, tarihi mirası, doğal güzellikleri ve kültürel çeşitliliği ile tanınan bir ülkedir. Ülke, denizcilik tarihine katkıları ve keşifler çağı boyunca yaptığı büyük seferlerle bilinir; Vasco da Gama, Bartolomeu Dias gibi kaşiflerin başarıları, Portekiz’in dünya tarihindeki etkisini simgeler. Lizbon ve Porto gibi şehirler, dar sokakları, geleneksel çini işçiliği ve koloniyal mimarisi ile turistlerin ilgisini çeker. Ülke mutfağı, deniz ürünleri ve tatlı çeşitleriyle öne çıkar; özellikle bacalhau adı verilen tuzlu morina balığı yemekleri ve pastéis de nata tatlısı dünya çapında tanınır.

        Portekiz’in şarapları, özellikle Douro Vadisi’nde üretilen port şarapları, ülkenin uluslararası alanda bilinen önemli simgelerindendir. Doğal açıdan, Algarve kıyılarının altın renkli plajları, Madeira ve Azor adalarının volkanik ve yeşil yapısı, hem deniz turizmi hem de doğa yürüyüşleri için cazibe oluşturur. Fado müziği, melankolik ve duygusal yapısıyla ülkenin kültürel kimliğini yansıtır. Ayrıca el sanatları, seramik, halı dokumacılığı ve geleneksel festivaller, Portekiz’in hem geçmişten günümüze uzanan kültürel birikimini hem de yerel yaşam biçimlerini gözler önüne serer. Bu unsurların birleşimi, Portekiz’i tarih, kültür, gastronomi ve doğal güzellikler açısından zengin bir ülke hâline getirir.

        Portekiz, Avrupa kıtasının güneybatısında, İber Yarımadası’nın batı ucunda yer alır. Doğusunda ve kuzeyinde İspanya ile kara sınırı bulunurken batısı ve güneyi Atlas Okyanusu ile çevrilidir. Bu konum, ülkeyi hem Avrupa’nın hem de deniz ticaret yollarının önemli merkezlerinden biri yapmıştır. Atlas Okyanusu kıyısında uzun sahil şeridine sahip olması, tarih boyunca denizciliğin gelişmesine zemin hazırlamış ve Portekiz’i büyük keşiflerin doğduğu topraklardan biri hâline getirmiştir. Ülkenin Avrupa ana karasındaki topraklarının yanı sıra Atlas Okyanusu’nda Madeira ve Azor Adaları da Portekiz’e bağlıdır. Bu adalar, ülkenin coğrafi çeşitliliğini artırdığı gibi stratejik önemini de pekiştirir.

        REKLAM

        Ilıman iklimi, verimli ovaları ve geniş kıyılarıyla öne çıkan Portekiz, hem tarım hem de deniz ticareti açısından avantajlı bir konuma sahiptir. Avrupa’nın en batıdaki ülkesi olma özelliğini taşıyan Portekiz, tarihi boyunca bu coğrafi konumunu kültür, ekonomi ve siyaset alanlarında güçlü bir etkiye dönüştürmüştür.

        PORTEKİZ KOMŞU ÜLKELERİ

        Portekiz’in tek kara komşusu İspanya’dır ve bu sınır Avrupa kıtasındaki en uzun kara sınırlarından biri olarak bilinir. Yaklaşık 1.214 kilometre uzunluğa sahip olan bu sınır, kuzeyde Minho Nehri’nden başlayarak güneye doğru ilerler ve Endülüs bölgesine kadar uzanır. Tarihsel süreçte çeşitli çatışmalara ve anlaşmalara sahne olan bu sınır, günümüzde Avrupa Birliği içinde iki ülke arasında serbest geçiş imkânı sunar. İspanya ile kurulan bu sınır ilişkisi, Portekiz’in siyasi, ekonomik ve kültürel yapısını doğrudan etkilemiştir.

        Portekiz’in deniz aşırı çevresi de göz önünde bulundurulduğunda Atlas Okyanusu üzerinden dolaylı olarak birçok ülke ile bağlantısı vardır. Batıda Atlas Okyanusu’na açılan kıyıları sayesinde tarih boyunca İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi denizci devletlerle ilişkiler geliştirmiştir. Madeira ve Azor Adaları ise Atlantik’in ortasında stratejik noktalar oluşturur ve Amerika kıtasıyla Avrupa arasındaki deniz yollarında kilit rol oynar. Dolayısıyla Portekiz’in kara sınırı yalnızca İspanya ile olsa da deniz yolları üzerinden pek çok farklı coğrafyayla tarihsel ve güncel etkileşimleri bulunmaktadır.

        REKLAM

        PORTEKİZ BAŞKENTİ

        Portekiz’in başkenti Lizbon’dur ve ülkenin hem en büyük şehri hem de siyasi merkezi konumundadır. Tejo Nehri’nin Atlas Okyanusu’na döküldüğü noktada yer alan Lizbon, tarih boyunca stratejik konumu sayesinde Akdeniz ile Atlantik arasında köprü görevi görmüştür. Şehir, İber Yarımadası’ndaki en eski yerleşimlerden biridir ve farklı medeniyetlerin izlerini taşır. Dar sokakları, geleneksel azulejo adı verilen çini süslemeleri ve tarihi tramvayları ile tanınır. Lizbon, 1755’te yaşanan büyük depremden sonra yeniden inşa edilmiş ve günümüzde düzenli şehir planlamasıyla dikkat çeker.

        Başkent, yalnızca tarihî yapılarıyla değil aynı zamanda kültürel hayatıyla da öne çıkar. Belem Kulesi ve Jeronimos Manastırı UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alır. Şehir, Portekiz’in yönetim kurumlarına, üniversitelerine ve sanat merkezlerine ev sahipliği yapar. Modern yapılar ile geleneksel mimari yan yana bulunur ve bu durum şehre benzersiz bir karakter kazandırır. Ayrıca Lizbon, Avrupa’nın en önemli limanlarından birine sahip olduğundan ticaret, deniz taşımacılığı ve turizm açısından gelişmiş bir merkezdir. Yıl boyunca düzenlenen müzik, edebiyat ve gastronomi etkinlikleriyle Lizbon, Portekiz’in kültürel kimliğini uluslararası ölçekte yansıtan bir başkent olma özelliğini sürdürür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        Elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiydi... Harçlığını çıkarıyordu!
        Elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiydi... Harçlığını çıkarıyordu!
        Microsoft, İsrail ile işbirliğini protesto eden iki çalışanını işten çıkardı
        Microsoft, İsrail ile işbirliğini protesto eden iki çalışanını işten çıkardı
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        4 arkadaş denize girdi... Sadece 2'si çıkabildi!
        4 arkadaş denize girdi... Sadece 2'si çıkabildi!
        İşte Solskjaer'in Lausanne 11'i!
        İşte Solskjaer'in Lausanne 11'i!
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor
        Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor
        "Savaştan kaçan general!"
        "Savaştan kaçan general!"
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        ABD'den Danimarka'ya: Sakin olun
        ABD'den Danimarka'ya: Sakin olun
        Özel için soruşturma başlatıldı
        Özel için soruşturma başlatıldı
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        21 yıl sonra karşılaştılar
        21 yıl sonra karşılaştılar
        Oto galericiyi döverek öldürdüler!
        Oto galericiyi döverek öldürdüler!
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        Avrupa'da Gazze istifaları
        Avrupa'da Gazze istifaları
        "Mourinho’nun favorisi kazandı!"
        "Mourinho’nun favorisi kazandı!"
        Habertürk Anasayfa