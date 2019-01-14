ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Al-Yamamah Sarayı'nda bir araya geldi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Ekim ayında da Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla alakalı görüşmeler yapmak üzere ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu kabul etmişti.

Pompeo'nun Cubeyr ile görüşmesinde Kaşıkçı meselesiyle ilgili endişesini dile getirdiği kaydedilirken, Pompeo'nun Kral Selman ile görüşmesinde Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili şeffaf, kapsamlı ve zamanında yürütülen soruşturmayı destekleme konusunda Kral Selman'ın verdiği taahhüt için teşekkür ettiği bildirilmişti.

Pompeo'nun ayrıca bir aile cenazesine katılmak için ABD'ye dönmek zorunda kalması nedeniyle Kuveyt ziyareti iptal edildi.