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POMEM başvuru kılavuzu ve şartları: 29.Dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır? 13 bin öğrenci polis alımı başvuru ücreti ne kadar?

POMEM başvuru kılavuzu ve şartları belli oldu! 13 bin öğrenci alımı başvurusu nasıl yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 13 bin öğrenci polis alımı yapılacak. POMEM başvuru kılavuzu yayımlanırken başvuru süreci 14 Kasım Pazartesi günü itibarıyla başladı. Adaylar POMEM başvurularını http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden 25 Kasım 2022 tarihine kadar gerçekleştirebilecekler. İşte, 29.Dönem POMEM başvuru şartları, ücreti ve kılavuzu...

Giriş: 15.11.2022 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olan POMEM başvuruları 14 Kasım Pazartesi günü itibarıyla başladı. 29. Dönem POMEM başvuru kılavuzuna göre; lisans mezunu 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın, ön lisans mezunu 800 erkek, 1800 kadın olmak üzere 13 bin öğrenci alımı yapılacak. Adaylar 25 Kasım tarihine kadar ön başvuru işlemini gerçekleştirebilecek. İşte, 2022 POMEM başvuru şartları ve başvuru ücreti hakkında merak edilen detaylar...

  • 29.DÖNEM POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI!

    POMEM başvuruları 14 Kasım Pazartesi günü itibarıyla başladı. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde görev almak isteyen adaylar başvuru işlemlerini 25 Kasım tarihine kadar gerçekleştirebilecekler.

  • POMEM BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

    Adaylar, 14-25 Kasım 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak 25 Kasım saat 17.00'ye kadar aday belirleme ön başvurularını yapabilecek.

  • 29.DÖNEM POMEM BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

    Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları başladı. Başvuru şartlarının yer aldığı POMEM başvuru kılavuzu da adayların erişimine açıldı.

    POMEM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

  • KAÇ ÖĞRENCİ ALINACAK?

     Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine; lisans mezunu 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın, ön lisans mezunu 800 erkek, 1800 kadın olmak üzere 13 bin öğrenci alımı yapılacak.

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