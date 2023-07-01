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Polonyalı geline Amasyalılardan Türk usulü düğün

Polonya’nın başkenti Varşova’dan Amasya’nın Taşova ilçesine gelin gelen Martyna Zaja, geleneksel Türk adetlerine göre yapılan dillere destan düğünle Erkut Yıldız ile dünya evine girdi

Giriş: 01.07.2023 - 23:51 | Güncelleme: ABONE OL
Polonyalı geline Amasyalılardan Türk usulü düğün
AA

Amasya'nın Taşova ilçesinde Erkut Yıldız ile Polonyalı Martyna Zaja, Türk geleneklerine göre yapılan düğünle dünya evine girdi.

İstanbul'da bir firmada satış temsilcisi olarak çalışan Yıldız, Polonyalı Martyna Zaja ile arkadaş oldu.
Arkadaşlıkları aşka dönüşen çift evlilik kararı alarak durumu ailelerine bildirdi.

Ailelerin onay vermesiyle Taşova'ya gelen çift, bir düğün salonunda yapılan düğünle evlendi.
Törende davetlilerle doyasıya eğlenen Martyna Zaja, misafirlerle bol bol halay çekip yöresel oyunlar oynadı.


Hayatının en mutlu gününü yaşadığını belirten Yıldız, "İstanbul'da şans eseri tanıştık ve bugünlere geldik. Eşim Polonya'nın Vorşova kentinde güzellik uzmanı olarak çalışıyor. Türk düğünlerini iyi biliyor, Türk usulü düğün yapmamıza kendisi karar verdi ve düğünümüzün bu şekilde olmasından dolayı mutlu oldu." dedi.

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