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Polonya ve Macaristan´ın ardından Slovakya da Ukrayna tahıl ithalatını durdurdu

Polonya ve Macaristan'ı ardından Slovakya Tarım Bakanlığı da yapılan analizler sonucu Ukrayna tahılında 'pestisit' varlığı tespit edildiği gerekçesiyle, Ukrayna'dan tahıl ve diğer gıda maddelerinin ithalatını durdurduğunu duyurdu.

Giriş: 17.04.2023 - 16:41 | Güncelleme: ABONE OL
Polonya ve Macaristan´ın ardından Slovakya da Ukrayna tahıl ithalatını durdurdu
HABERTURK.COM / Ajanslar

Slovakya Tarım Bakanlığı´ndan yapılan açıklamada, "Halihazırda depolanmış Ukrayna tahılı ve ununun işlenmesi ve piyasaya sürülmesi katı bir şekilde yasaklanmıştır. Kontrol edilen numunede Avrupa Birliği´nde izin verilmeyen ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olan bir pestisit varlığı teyit edilmiştir. Slovak Cumhuriyeti Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, diğer alt kuruluşlarıyla birlikte Ukrayna'dan gelen ve Slovakya´da depolanmış tüm tahıl ve un numunelerinin toplanmasını sağlayacaktır" denildi.

Pestisit, tarımda ekinlere ve bitkilere zarar verme potansiyeli bulunan haşereleri, istenmeyen yabani otları, böcekleri yok etmek ve kontrol altında tutmak için kullanılan kimyasal bir maddedir.

POLONYA VE MACARİSTAN´DAN TAHIL KARARI

Polonya ve Macaristan Tarım Bakanlıkları, Ukrayna´dan tahıl ithalatını durdurduklarını açıklamıştı.

Macaristan Tarım Bakanlığı´ndan yapılan açıklamada, "Macaristan, Ukrayna menşeli veya Ukrayna'dan gelen tahıl ve yağlı tohumların yanı sıra diğer bazı tarım ürünlerinin ithalatını geçici olarak yasaklayacaktır. Mevcut piyasa süreçlerinin devam etmesi Macar tarımına o kadar ciddi zarar verecektir ki bunları durdurmak için olağanüstü tedbirler alınmalıdır" denilmişti.

Polonya Tarım Bakanlığı ise "Ukrayna´yı destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz. Fakat devletin görevi, vatandaşlarının menfaatini korumaktır" ifadelerini kullanmıştı.

AB'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

Avrupa Birliği ise, Polonya ve Macaristan'ın Ukrayna'dan tahıl ve gıda ürünleri ithalatını yasaklama kararlarının kabul edilemeyeceğini bildirmişti.

AB Komisyonunun tarım ve ticaretten sorumlu sözcüsü Miriam Garcia Ferrer, Polonya ve Macaristan'ın Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasaklama girişimlerini duyurmalarının ardından açıklamalarda bulunmuştu.

Polonya ve Macaristan'ın yasakla ilgili açıklamalarını yakından takip ettiklerine dikkati çeken Ferrer, "Ticaret politikası AB'nin özel yetkisindedir. Bu nedenle, tek taraflı eylemler kabul edilemez." ifadesini kullanmıştı.

Ferrer, özellikle zor zamanlarda AB içindeki bütün kararları koordine etmenin ve uyumlu hale getirmenin çok önemli olduğunu vurgulamıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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