2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Basketbol Takımımız, Yunanistan'da düzenlenen Akropolis Turnavası 2. maçında Polonya ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Peki, şimdiden büyük bir merakla beklenen Polonya Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?