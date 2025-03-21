Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Polonya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Polonya Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

        Polonya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Polonya Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

        Polonya coğrafi ve jeopolitik konumu anlamında önemli bir noktada yer alır. Bu nedenle Avrupa Birliği'nin kıymetli ülkelerinden biridir demek doğru olacaktır. Polonya tarım, sanayi ve hizmet sektöründe başarılı bir ülke olduğu için Avrupa Birliği'nin en büyük sekizinci ekonomisi durumuna gelmiştir. Güçlü ekonomisinin yanı sıra kültürel anlamda da zenginliği ile tanınan Polonya, turistlerin rağbet gösterdiği ülkelerden biridir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 15:25 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polonya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Polonya hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler için, Polonya hangi kıtada yer almaktadır, Polonya başkenti nerededir, Polonya bayrağının anlamı nedir gibi soruları sizler için cevaplıyoruz.

        Polonya Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

        Polonya ya da diğer adıyla Lehistan topraklarının tarihte Slav ırkına ev sahipliği yaptığı bilinir. Polonya, tarih boyunca ağır sınavlar veren bir ülke olmuştur. Özellikle II. Dünya Savaşı, Polonya tarihinin dönüm noktalarından biridir. Köklü bir geçmişe sahip olan Polonya hangi kıtada yer almaktadır diyenler için Polonya’nın Avrupa kıtasında bulunduğunu söyleyelim. Bugünkü ismi ile Polonya Cumhuriyeti, AB’ye üye bir Orta Avrupa ülkesi olarak varlığını sürdürmektedir. Detaylı şekilde Polonya nerede diye bakacak olursak, ülkenin altı komşusu olduğunu görürüz. Rusya, Litvanya, Slovakya Çekya, Ukrayna ve Almanya ülkelerinin komşusu olan Polonya’nın ayrıca Baltık Denizi’ne de kıyısı bulunur.

        Kuzeyde: Baltık Denizi

        Kuzeydoğuda: Rusya ve Litvanya

        Güneyde: Slovakya

        Güneybatıda: Çekya

        Güneydoğuda: Ukrayna

        Batıda: Almanya Federal Cumhuriyeti

        Polonya Başkenti ve Polonya Şehirleri

        Avrupa Birliğine üye ülkelerden biri olan Polonya, güçlü ekonomisi ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkıyor. Ülke, Rönesans, Gotik, Barok ve modern akımların hepsinden izler taşır. Kilise ve müzeleri gibi mimari yapıları, ünlü meydanları ile beğeni toplar. Ayrıca Polonya’nın doğal güzellikleri de ülke turizmini canlı tutan faktörlerdendir. Baltık Denizi’nde bulunan körfez, kış sporunun yapılabildiği görkemli dağları ile bütünleşen Polonya başkenti, Varşova’dır. Varşova, başkent olmasıyla birlikte Polonya’nın en büyük şehridir. Polonya başkenti Varşova, ülkeye gidildiğinde mutlaka görülmesi gereken şehirlerden biridir. Polonya şehirleri, toplamı sayısı ise 2023 yılının Ocak ayından itibaren 979’a ulaşmıştır. Polonya şehirlerinin 302’sini şehir komünleri oluştur.

        Polonya Bayrağının Anlamı

        Geçmişte Slav ırkının yaşadığı Polonya’nın bilinen diğer ismi Lehistan’dır. Ülke tarihi pek çok savaş atlatmış ve sarsıcı günler geçirmiştir. Orta Çağ’da yaşadığı bölünmelerden sonra daha yakın tarihte, Nazi işgali ve daha sonra da Sovyet etkisi nedeniyle uzun süre kendini toplayamamıştır. Ancak 1989 yılında Komünist rejimin çökmesi ile Polonya’nın demokratikleşme süreci başlamıştır. Bugün resmi ismi Polonya Cumhuriyeti olan ülke, tarihinde yaşadığı zor günlerin aksine günümüzde Orta Avrupa’nın gözde noktalarından biridir. Cumhuriyet ile yönetilen Polonya bayrağının anlamı ise bağımsızlık için hayatını kaybeden askerleri, barış ve özgürlüğü temsil eder. Bayrak iki yatay şeritten oluşur. Üst kısımdaki şeritte beyaz, alt kısımdaki şeritte ise kırmızı rengi bulunur. Kırmızı, özgürlük uğruna ölen Polonya askerlerini temsil ederken, beyaz ise Polonya’nın değer verdiği hoşgörü, barış ve özgürlük gibi değerleri simgeler.

        Polonya Nüfusu ve Polonya Para Birimi

        Polonya nüfusu, 2023 yılında 36,69 milyon olarak kaydedilmiştir. Ekonometrik modellere bakıldığında, 2025 yılı sonunda Polonya nüfusunun 37,60 milyona ulaşması bekleniyor. Ülke nüfusunun yüzde doksan sekizinden fazlasını kökeni Polonya olan kişiler oluşturuyor. Diğer azınlık gruplar ise Almanlar ve Ukraynalılar oluyor. Ülkenin resmi dili, Hint Avrupa dil ailesinden olan Lehçe’dir. Lehçe, Slav dillerine bağlı bir dildir. Yüzölçümü 322.575 kilometre kare alanda yaşayan 36,69 milyon kişinin kullandığı Polonya para birimi ise, Polonya zlotisi olarak geçiyor. Son dönemde ekonomik düzeyi kuvvetlenen Polonya’yı ziyaret etmek isteyenler, Polonya Türkiye saat farkını öğrenmek istiyorlar. İki ülke arasında 2 saat fark bulunuyor. Konumu itibariyle Türkiye, Polonya’dan 2 saat ileride yer alıyor. Bu demek oluyor ki Türkiye saatleri 23.20’yi gösteriyorken, Polonya saati 01.20 oluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Yunanistan kapıda vizeyi uzatıyor
        Yunanistan kapıda vizeyi uzatıyor
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        4 çocuk annesi Leyla'yı katleden kocası için istenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesi Leyla'yı katleden kocası için istenen ceza belli oldu!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Para musluğunu kıstı
        Para musluğunu kıstı
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Sonunda boşandılar
        Sonunda boşandılar
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Habertürk Anasayfa