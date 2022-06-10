Duda'dan Putin'e Hitler benzetmesi

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Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Rusya Devlet Başkanı Putin'i Hitler'e benzetti
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Macron ve Scholz'un Putin ile görüşmelerine hayret ettiğini söyleyerek, "2. Dünya Savaşı sırasında Adolf Hitler ile böyle konuşan var mıydı? Hitler'in itibarını kurtarması gerektiğini söyleyen ya da Hitler'i aşağılamamak için hareket etmemiz gerektiğini?" dedi
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Fransa ve Almanya liderlerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki savaş hakkındaki konuşmalarını sert dille eleştirdi.
Duda, Bild gazetesine verdiği röportajda "Şu anda Putin ile yapılan tüm görüşmeler, beni hayrete düşürüyor. Özellikle de (Alman) Şansölye (Olaf) Scholz ve (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron tarafından yapılanlar. Bu görüşmeler hiçbir şey üretmiyor. Sadece Putin'in yaptıklarının meşrulaştırılmasına neden oluyor. Rus ordusu Ukrayna'da işlediği suçlardan sorumludur. " dedi.
Polonya Cumhurbaşkanı, "2. Dünya Savaşı sırasında Adolf Hitler ile böyle konuşan var mıydı? Hitler'in itibarını kurtarması gerektiğini söyleyen ya da Hitler'i aşağılamamak için hareket etmemiz gerektiğini? Ben hiç böyle sesler duymadım." diye konuştu.
Duda, Ukrayna'yı savunmanın önemini vurgulayarak "Emperyalist Rusya'yı durdurmak için her şeyi yapmalıyız. Ukraynalılara mümkün olan her şekilde yardım etmeliyiz. En büyük umudumuz, Rus emperyalizminin Ukrayna'da dişlerini kırmasıdır. Bu arada o kadar güçleneceğiz ki bize de saldırmaya cesaret edemeyecek." ifadesini kullandı.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, "Adolf Hitler ve Joseph Stalin'den daha tehlikeli" olarak nitelendirmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı bittiğinde diplomatik kanallardan çıkış yolu inşa edebilmek için "Rusya'nın küçük düşürülmemesi" gerektiğini belirtmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Macron'un Rusya'yı "küçük düşürmeme" yönündeki çağrısına tepki göstererek Fransa Cumhurbaşkanı'nın Batı'ya Rusya'ya, "küçük düşürme" ruhuyla muamele etmeme yönündeki çağrısına karşı çıkmıştı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan Putin'e Hitler benzetmesi/polonya-cumhurbaskani-duda-dan-putin-e-hitler-benzetmesi-3466237
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