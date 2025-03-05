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        Haberler Dünya Polonya Başbakanı Tusk'tan Avrupa liderlerine "sakin olun ve devam edin" çağrısı | Dış Haberler

        Polonya Başbakanı Tusk'tan Avrupa liderlerine "sakin olun ve devam edin" çağrısı

        ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin tartışmasının yankıları sürerken Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa liderlerine "Sakin olun ve devam edin" çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 12:12 Güncelleme: 05.03.2025 - 12:12
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        Polonya'dan Avrupa liderlerine "sakin olun" çağrısı
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        ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin tartışması gündemdeki yerini korurken Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa liderlerine "Sakin olun ve devam edin" çağrısı yaptı.

        Trump ve Zelenskiy arasındaki tartışmanın yankıları sürerken Tusk, X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

        Paylaşımında tüm Avrupa liderlerine seslenen Tusk, "Sakin olun ve devam edin." ifadesini kullandı.

        NE OLMUŞTU?

        Trump ile Zelenskiy arasında Oval Ofis'te 28 Şubat'ta yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

        Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

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        Tartışma üzerine, imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

        Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.

        Zelenskiy de Fox News'e verdiği mülakatta, Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soruya karşılık, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını ifade etmişti. Öte yandan, birçok AB üyesi ülke lideri, Ukrayna'ya destek mesajı yayımlamıştı.

        Daha sonra Trump, Zelenskiy'den bir mektup aldığını belirtmiş, "Ukrayna'nın kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya" ve "ABD ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu" açıklamıştı.

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