Polisler Ferhan ve çocukları için geldi! | Son dakika haberleri

Yayına bağlanan Özgür, Ferhan’dan boşanmak istediğini açıkladı. Eşinin kendisini aldattığını öne sürerken, eve güvenlik kamerasını Ferhan’ı takip etmek için taktırdığını itiraf etti.

TORUNLARINA KAVUŞTULAR

Kaynana ve kayınbaba, polis ekipleri eşliğinde torunlarına kavuştu. O anlar stüdyoda duygusal anlara sahne oldu. Didem Arslan Yılmaz, çocukların vücudunda morluklar ve kızarıklıklar olduğunu açıkladı. Bu gelişmenin ardından polis ekipleri Ferhan’ı gözaltına aldı.

Torunlarına kavuşan çift ve görümce Özlem, Didem Arslan Yılmaz’a teşekkür ederek sarıldı.