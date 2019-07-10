Polis memurunun organları bağışlanmıştı

10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kaza Kükürtlü Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus timinde görevli polis memuru Sezer Berktaş'ın kullandığı motosiklet, taksi durağından çıkmak için manevra yapan Sıtkı Dağ'ın kullandığı taksiyle çarpıştı.
İHA'nın haberine göre, kazada, polis memurları Sezer Berktaş ve Hayrettin Yılmaz ile taksi şoförü Sıtkı Dağ yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan polis memurlarından Hayrettin Yılmaz'ın kazadan 2 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.
ORGANLARI BAĞIŞLANDI
2 yıllık polis memuru Yılmaz'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı. Yılmaz'ın kalbi ve akciğeri Ankara'da 2 hastaya, karaciğer ve böbrekleri ise Bursa'da 3 hastaya nakledildi.
Kazada yaralanan taksi şoförü Sıtkı Dağ ise tedavisinin ardından tutuklandı. Olaydan sonra kazayla ilgili Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava kapsamında tutuklu sanık Sıtkı Dağ ile müşteki sanık polis memuru Sezer Berktaş yeniden hakim karşısına çıktı.
Taksi şoförü Sıtkı Dağ hakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla, polis memuru Sezer Berktaş hakkında da 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davaya tutuklu sanık Sıtkı Dağ ile taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanık Sezer Berktaş ise katılmadı. Berktaş'ın avukatının duruşmaya mazeret dilekçesi verdiği belirtildi.
"AİLEM MAĞDUR"
Taksi sürücüsü Sıtkı Dağ'ın avukatı Ali Demir, müvekkilinin uzun süredir tutuklu olduğunu, tanık olarak dinlenecek Murat Özdem'in ifadesinin dosyaya ve delillere fazla etkisi olmayacağını, kesini rapor için beklenecek sürenin mağduriyete sebep olacağını belirterek, tutuklu olan müvekkilinin adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini talep etti. Sanık Sıtkı Dağ, avukatının savunmasına katıldığını söyleyerek, "Uzun süredir tutukluyum. Ailem mağdur durumda, tahliyemi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından Sıtkı Dağ'ın tutukluluk halinin devamına, şahit Murat Özdem'in zorla getirilmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca ameliyat geçiren polis memuru Sezer Berktaş için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınacak raporun beklenmesine kadar karar vererek duruşmayı erteledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!