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Polis sevgilisini başından vurmuştu; daha önce eşi boğazından bıçaklamış

Aksaray'da polis memuru olan sevgilisi Abdullah Eroğlu'nu başından vurarak ağır yaralayan Aysel Baydar ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelinin 4 yıl önce eşi tarafından boğazından bıçaklandığı ve şans eseri kurtulduğu belirlendi

Giriş: 31.05.2023 - 11:37 | Güncelleme: ABONE OL
Polis sevgilisini vuran kadınla ilgili feci detay! - Gündem haberleri
DHA

Aksaray'da ayrılmak isteyen sevgilisi polis memuru Abdullah Eroğlu'nu (27), tabancayla ateş ederek başından yaralayan 2 çocuk annesi Aysel Baydar'ın (23), 4 yıl önce işten eve dönen eşi Bahtiyar Baydar tarafından, kapıyı geç açtığı gerekçesiyle boğazından bıçaklandığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre bıçağın sapının kırılmasıyla boğazına alacağı üçüncü darbeden kurtulan Aysel Baydar, tek katlı evin balkonundan atlayıp, komşularına sığınarak yardım istemişti.

BEYLİK TABANCASIYLA VURDU

Aysel Baydar, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli sevgilisi Abdullah Eroğlu´nu, 24 Mayıs Pazar saat 22.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi 839 Sokak´taki evinde, tabancayla başından vurup, yaraladı. Silah sesini duyanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Eroğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, meslektaşı Eroğlu'nun kendisine ait beylik tabancasının kullanılmasıyla yaralandığını belirledi.

"AYRILMAK İSTEDİ"

Gözaltına alınan Aysel Baydar, ilk ifadesinde 1 yıldır birlikte olduklarını, Eroğlu´nun ayrılmak istediğini söyleyince de tartışma çıktığını, tabancayla ateş edip vurduğunu belirtti. Baydar, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Tutuklanan Aysel Baydar'ın 2019 yılında işten eve dönen eşi Bahtiyar Baydar tarafından, kapıyı geç açtığı gerekçesiyle boğazından bıçaklandığı ortaya çıktı. Bıçağın sapının kırılmasıyla boğazına alacağı üçüncü darp eden kurtulan Aysel Baydar, tek katlı evin balkonundan atlayıp, komşularına sığınıp yardım istedi. Ardından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Bahtiyar Baydar da sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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