Polis memurunun kahreden ölümü!
Afyonkarahisar'da meydana gelen bir trafik kazası yürekleri dağladı. Olayda şarampole düşen otomobildeki 34 yaşındaki Alpaslan Atacan Çakan adlı polis memuru hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde otomobilin şarampole düşmesi sonucu polis memuru yaşamını yitirdi.
AA'da yer alan habere göre Alpaslan Atacan Çakan (34) idaresindeki otomobil, Çamözü köyü yakınlarında yoldan çıkarak şarampole düştü.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve ambulansla Sultandağı Devlet Hastanesine kaldırılan Çakan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Çakan'ın Konya'nın Akşehir ilçesinde polis memuru olduğu öğrenildi.