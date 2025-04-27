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        Haberler Gündem Güncel Polis memurunun cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Polis memurunun cansız bedeni bulundu

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde derede cansız bedeni bulunan 29 yaşındaki polis memuru Emre Bakal toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 19:06 Güncelleme: 27.04.2025 - 19:06
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        Polis memurunun cansız bedeni bulundu
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        Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Emre Bakal dün, izinli olarak Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi Yeşiltepe Caddesi’ndeki evine geldi.

        Bir süre sonra Emre Bakal’dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda Emre Bakal’ın evinin yakınındaki derede cansız bedeni bulundu. Emre Bakal’ın cenazesi,

        çağırılan İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri tarafından dereden çıkarıldı.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Evli olduğu öğrenilen Emre Bakal’ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Uzuntarla Mahallesi’ndeki Yeşiltepe Mezarlığı’na getirildi. Burada ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Emre Bakal, gözyaşları arasında toprağa verildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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