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        Haberler Gündem HT Trend Polis aracı karda önce duran arabaya sonra duvara çarptı

        Polis aracı karda önce duran arabaya sonra duvara çarptı

        İstanbul Eyüpsultan'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ara sokaklarda bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Öte yandan, bir İETT otobüsü ise yolda kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 13:33 Güncelleme: 07.02.2025 - 13:33
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        Polis aracı karda önce duran arabaya sonra duvara çarptı
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        İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı kentin çeşitli yerlerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor. Eyüpsultan’da da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ara sokaklarda bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazıları ise kayıp kaza tehlikesi geçirdi. Maddi hasarlı kazalarda meydana gelirken, bir polis ekibi aracı kayarak önce duran otomobile sonra da duvara çarptı.

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        #Eyüpsultan
        #istanbul kar
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