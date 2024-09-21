Polikistik over sendromlu kadınlarda kilo kaybı gebelik şansını artırıyor

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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, yaptığı yazılı açıklamada, polikistik over sendromunun, kadın hayatının her evresinde sorunlara yol açabilen, tüm sağlığı yakından ilgilendiren bir tür endokrin bozukluk olduğunu belirtti.

Polikistik over sendromunun sadece üremeyle ilgili problemlere neden olmadığına, birtakım sağlık risklerini de beraberinde getirdiğine dikkati çeken Buyru, bu sendromun genç kızlıkta kilo almayla ilgili problemlerin ortaya çıkmasına yol açtığını kaydetti.

Buyru, sendromu yaşayan genç kızlarda, erkeklik hormonlarındaki artışa bağlı olarak tüylenme, saç dökülmesi, ciltte yağlanma ve sivilcelerin daha sık görüldüğünü aktardı.

REKLAM Sendromun, hamilelikte de sağlık sorunlarına yol açtığını belirten Buyru, "Polikistik over sendromlu kadınlarda gebeliğe bağlı şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği gibi problemler daha sık karşımıza çıkıyor. Bunların da kilo kontrolüyle, beslenmeyle, bazı destek tedavileriyle, ilaçlarla ortadan kaldırılması söz konusu olabiliyor" ifadelerini kullandı. Buyru, sendromun, önlem alınmadığı takdirde menopoz döneminde de sağlık sorunlarına yol açabileceğine işaret ederek, "Rahim içinde kalınlaşma, rahim içi kanserinde artış, kalp damar hastalıkları riskinde artış, şeker hastalığında artış, kadının genel sağlığını tehdit eden problemler olarak karşımıza çıkabiliyor" bilgisini verdi.

"KİLONUN YÜZDE 5'İNİ VERMEK BİLE ÇOK ÖNEMLİ OLABİLİYOR" Prof. Dr. Buyru, polikistik over sendromu bulunan kadınların yarısında insülin direnci olduğunu ifade etti. Çalışmaların, hastalığın ortaya çıkışında insülin direncinin rolünün olduğunu gösterdiğini belirten Buyru, zayıf olan polikistik over sendromu hastalarında da insülin direnci görülebildiğini kaydetti. Buyru, kilo verildiği takdirde ileriki yıllarda ortaya çıkabilecek sağlık risklerinin de önüne geçilebileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Polikistik over sendromlu hastalar, hormon bozukluklarından dolayı çok da kolay kilo veremiyor. Bu durumda birtakım ilaçlar devreye girebiliyor. Doğurganlık çağında kilo problemine polikistik over sendromu eşlik ediyorsa, kilonun yüzde 5'ini vermek bile çok önemli olabiliyor. Yani 80 kiloluk bir kadın 4-5 kilo vererek adetlerini düzene sokabiliyor, gebe kalabiliyor, yumurtlama problemleri ortadan kalkabiliyor."

Buyru, polikistik over sendromunda gerçek kist olmadığını, hastanın şikayet durumuna göre tedavi uygulandığını bildirdi. Polikistik over sendromu olanların tedaviyle hamile kalabildiğine işaret eden Buyru, "Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler arasında tedavisi en yüz güldürücü olanlar, polikistik over sendromu bulunanlar. Çünkü gebe kalma şansı ağızdan alınan ilaçlarla ya da iğnelerle çok yüksek olabiliyor. Hatta sadece kilo vererek bile gebe kalmasını sağlamak mümkün. Tüp bebek yapıldığında çok fazla sayıda yumurta elde edip gebe kalma şansını artırmak mümkün" dedi.