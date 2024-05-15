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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Polat çifti beni vurdurttu" iddiasında soruşturma tamamlandı!

        "Polat çifti beni vurdurttu" iddiasında bulunmuştu! Soruşturma tamamlandı

        İstanbul'da 9 ay önce silahlı saldırıya uğrayıp yaralanan Halil İbrahim Kalkan, olay sonrası kendisini tetikçilere vurdurtan kişilerin Dilan ve eşi Engin Polat olduğunu iddia etti. Başlatılan soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. Ortaya çıkan ayrıntılarda müşteki Kalkan'ın ek olarak verdiği ifadesinde, Engin Polat'ın dayısı Gürsel Y. ve adamı Muammer A.'nın olay içinde yer aldıklarını iddia etti. Savcılık tutuklu bulunan 6 şüphelinin verdiği ifadeleri çelişkili buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 14:13 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:49
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        "Azmettirdiler" iddiasında soruşturma tamamlandı!
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        Olay 25 Eylül 2023 günü Eyüpsultan ilçesinde meydana geldi. Halil İbrahim Kalkan, küçük kızının yanında motosikletli saldırganlar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, , Saldırı sonucu yaralanan Kalkan, verdiği ifadesinde saldırganın "Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın selamı var" diyerek kendisine ateş ettiğini söyledi. Kalkan kendisini vurdurtan kişilerin Engin ve Dilan Polat çifti olduğunu iddia etti.

        Halil İbrahim Kalkan
        Halil İbrahim Kalkan

        İDDİANAME ÇIKTI

        Bu olayın ardından sürdürülen soruşturmada, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler Alperen Şamil D., Adem Y., Burak Ç., Hakan A., Muammer A. ve Vedat Y., tutuklandı. Savcılık tarafından yapılan soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede olayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

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        “ENGİN POLAT’IN DAYISI DA VARDI”

        İddianamede müşteki Halil İbrahim Kalkan’ın ifadelerine değinildi. Kalkan ifadesinde saldırganın "Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın selamı var" diyerek kendisine ateş ettiğini söyledi. Saldırganları tanımadığını belirten Kalkan ek ifadesinde ise Engin Polat’ın dayısı Gürsel Y. ile onun adamı Muammer A.’nın şüphelilerle bağlantısı olduğunu iddia etti.

        ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

        İddianamede saldırıda silahı kullanan tutuklu şüpheli Alperen Şamil D., diğer 5 şüpheliyle görüştüklerini belirterek, saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini söyledi. Alperen Şamil D., “Ben, Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ı tanımıyorum’ dedi. Şüphelilerden Burak Ç. de ifadesinde kendisinin Yusuf olarak bildiği Alperen isimli kişi ile birlikte olay yerine gittiğini, Alperen'in şüpheli Adem'i aradığını daha sonra Alperen'in telaşlı bir şekilde yanına gelerek kıyafetlerini değiştirdiğini ve ardından hızla motosikleti sür dediğini söyledi.

        SAVCILIK İFADELERİNDE "ÇELİŞKİ VAR" DEDİ

        Şüphelilerden Adem Y. ise savunmasında yanında abisi olan şüpheli Vedat'ın da olduğu bir zamanda şüpheliler Alperen, Hakan ve Muammer'in para karşılığında müştekiyi yaralamak için Hakan ve Fatih'in konuştuklarını, kendisinin de ihtiyacı olduğu için bu işe girdiğini belirtti. Diğer şüpheliler ise suçlamaları kabul etmedi. Şüpheliler Halil İbrahim Kalkan’ı tanımadıklarını da belirtti. Hazırlanan iddianamede savcılık bir kısım şüphelilerin olayı inkar ettiklerini, ancak eldeki tüm delillerin bu şüphelilerin de olayla ilgili organize olduklarını gösterdiğini belirtti.

        BU SUÇLAMALAR YAPILDI

        Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında “Birlikte ve İştirak Halinde Kemik Kırığı Oluşacak Şekilde Kasten Yaralama”, “Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme” ve “Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma” suçlamalarıyla dava açılması talebinde bulunuldu. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İlk duruşma temmuz ayında yapılacak.

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