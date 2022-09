PlayStation, Extra ve Deluxe paketlerine birden fazla kategoride kullanıcıların zevklerine yönelik oyunlar sunacak. Tüm bunların dışında Essential listesine de kaliteli oyunlar eklenecek. Sony, PlayStation Plus Eylül oyunlarını kullanıcılarına sundu. Essential, Extra ve Premium için birçok oyun kullanıcıların kullanımına açılıyor. Essential üyelerine üç oyun verilirken, Extra ve Deluxe kullanıcılarına ise Assassin’s Creed: Origins ve Watch Dogs 2 gibi yapımlar sunulacak. İşte ayrıntılar...

PLAYSTATION PLUS EYLÜL AYI ÜCRETSİZ OYUNLAR NELER?

PlayStation’ın Xbox Game Pass’a rakip olarak yeniden tasarladığı PS Plus, oyun skalasını her geçen gün yenilemeye devam ediyor. 6 Eylül tarihinde yenilenecek olan Essential kütüphanesine, Need for Speed Heat, Toem ve Granblue Fantasy: Versus eklenecek.

PLAYSTATION PLUS EYLÜL AYI OYUN LİSTESİ

PlayStation Plus Essential Eylül oyunları

Need for Speed Heat (PS4)

Toem (PS5)

Granblue Fantasy: Versus (PS4)

PlayStation Plus Extra ve Deluxe Eylül oyunları

Alex Kidd In Miracle World DX

Assassin’s Creed Origins

Chicory: A Colorful Tale

Deathloop

Dragon Ball Xenoverse 2

Monster Energy Supercross: The Official Video Game 5

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show

Rayman Legends

Scott Pilgrim VS The World

Spiritfarer: Farewell Edition

Watch Dogs 2

Bentley’s Hackpack (PS3)Kingdom of Paradise (PSP)Sly Cooper: Thieves In Time (PS3)Syphon Filter 2 (PS1)The Sly Collection (PS3)Toy Story 3 (PSP)