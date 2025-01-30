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        Haberler Bilgi Spor Play off turu kura çekimi: Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan müsabakalarla üst tura yükselen takımlar belli oldu. Öte yandan bugün UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları oynanacak. Bu kapsamda futbolseverler kura çekiminin ne zaman yapılacağına dair araştırmalar yapıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 13:42 Güncelleme: 30.01.2025 - 13:42
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off kura çekimine sayılı saatler kaldı. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa'daki son grup maçlarına bu akşam çıkacak. Son hafta öncesi, Galatasaray ilk 24 takım arasında yer almayı garantiledi. 23. Fenerbahçe ve 24. sırada bulunan Beşiktaş'ın kaderi ise bu akşamki maçların sonucuyla netlik kazanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

        • 2

          KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi 31 Ocak Cuma (yarın) yapılacak.

          Nyon'daki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kurada Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri 14.00'te, Avrupa Ligi eşleşmeleri ise saat 15.00'te belli olacak.

        • 3

          KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

          Play off turunun kura çekimi TRT Spor üzerinden canlı yayınlanacak.

        • 4

          UEFA AVRUPA LİGİ TAKVİMİ

          UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

          Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

        • 5

          Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:

          Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

          Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

          Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

          Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

          Final: 21 Mayıs 2025

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