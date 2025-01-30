UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off kura çekimine sayılı saatler kaldı. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa'daki son grup maçlarına bu akşam çıkacak. Son hafta öncesi, Galatasaray ilk 24 takım arasında yer almayı garantiledi. 23. Fenerbahçe ve 24. sırada bulunan Beşiktaş'ın kaderi ise bu akşamki maçların sonucuyla netlik kazanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…