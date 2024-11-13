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        Haberler Yaşam Plastik ve kimyasallara veda edin: Doğal temizlik ürünleri ile sağlıklı yaşam!

        Beyaz sirke, karbonat ve uçucu yağlar: Kimyasal içermeyen temizlik formülleri!

        Doğal Temizlik Ürünleriyle Kimyasallara Veda Edin! Çevreye ve sağlığa zararlı kimyasal ürünler yerine evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal temizlik ürünleriyle hijyen sağlamak artık mümkün. Sirke, karbonat ve uçucu yağlarla hazırlanan bu tarifler hem bütçe dostu hem de çevre dostu. Evinizi kimyasal kullanmadan temizlemek için bu önerilerimizi deneyin!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 09:30 Güncelleme: 13.11.2024 - 09:30
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        Kimyasal içermeyen temizlik formülleri!
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        Günümüzde, çoğu ticari temizlik ürünü toksik kimyasallarla dolu ve çoğunlukla karmaşık plastik ambalajlarla sunuluyor. Piyasadaki sonsuz ürün çeşitliliği ve sürekli yenilenen kokular, en güçlü dezenfektanlar olarak tanıtılıyor. Ancak evinizi tertemiz tutmak için sade ve basit yöntemleri tercih edebilirsiniz. Kimyasal içermeyen ev yapımı temizlik ürünleri, yalnızca plastik kullanımınızı azaltmakla kalmaz, aynı zamanda bu ürünlerin üretimi, kullanımı ve imha edilmesi sırasında çevreye ve ev içindeki hava kalitesine zarar veren kimyasallardan sizi korur. İşte doğallıktan yana olanlar için çevre dostu temizlik tariflerim!

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        DOĞAL TEMİZLİK İÇİN MALZEMELER

        KARBONAT

        Karbonat, kokuları nötralize eden, kiri ovalayarak temizleyen etkili bir maddedir. Tek başına dahi lavabo, tuvalet, banyo, fırın, buzdolabı ve yüzeylerde kullanılarak kiri çıkarabilir.

        ARAP SABUNU

        Çok yönlü bir temizlik ürünü olan arap sabunu, evinizin her yerinde kullanılabilir. Çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, el sabunu, yer temizleyici ve hatta şampuan olarak bile tercih edilebilir.

        BEYAZ SİRKE

        Sirke, leke, yağ, kir, koku, küf ve mantar gibi birçok sorunun çözümü olabilir. Hafif keskin bir kokusu olsa da bu koku kısa sürede yok olur. Ayrıca, limon ve portakal kabukları gibi narenciye kabuklarıyla sirkede birkaç hafta bekletildiğinde hoş bir kokuya sahip olur.

        LİMON SUYU

        Asidik yapısı sayesinde güçlü bir bakteri savaşçısıdır. Beyaz çamaşırlarda beyazlık sağlamak ve yüzey lekelerini gidermek için oldukça etkilidir.

        ZEYTİNYAĞI

        Mobilyalarınızı parlatmak için mükemmel bir seçenektir. Lekeleri, yağı ve kiri çözerek ahşap yüzeylerde kolaylıkla kullanılabilir.

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        UÇUCU YAĞLAR

        Doğal olarak antibakteriyel olan uçucu yağlar, hem evinizi dezenfekte eder hem de hoş bir koku bırakır. Lavanta, çay ağacı ve limon yağları en çok tercih edilenler arasındadır.

        EV YAPIMI TEMİZLEYİCİ TARİFLERİ

        1. GENEL TEMİZLEYİCİ

        Bu karışım, evde her yüzeyi temizlemek için kullanılabilir. Eşit miktarda beyaz sirke ve suyu karıştırın. Hoş bir koku için 10 damla uçucu yağ ekleyebilirsiniz. Sirkeyi limon veya portakal kabukları ile 2-4 hafta bekleterek infüzyon yaparak da kullanabilirsiniz. Mermer, taş veya granit yüzeylerde kullanmaktan kaçının.

        2. TUVALET TEMİZLEYİCİ

        Tuvaletinizin pırıl pırıl olması için beyaz sirke, karbonat ve uçucu yağları tuvalet içine ekleyin. Birkaç dakika bekletin, sonra fırça ile temizleyin.

        3. ÇAMAŞIR DETERJANI

        Sabun cevizleri, çamaşırlarınızı doğal bir şekilde temizlemenin harika bir yoludur. Bunları bir torbada çamaşır makinesine ekleyin veya sıvı deterjan hazırlamak için kaynatın. Sabun cevizlerini 4-5 kez tekrar kullanabilir ve sonrasında kompost yapabilirsiniz.

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        4. PENCERE VE AYNA TEMİZLEYİCİ

        Bir ölçü beyaz sirkeyi dört ölçü suyla karıştırın. Limon yağı ekleyerek hoş bir koku katabilirsiniz. Sıcak havalarda kullanmaktan kaçının, bu leke bırakabilir.

        5. DOĞAL HAVA SPREYİ

        Bir şişe suya lavanta veya sevdiğiniz başka bir uçucu yağdan 10 damla ekleyin. Evinizin havasını tazelemek için kullanabilirsiniz.

        6. KÜF VE MANTAR GİDERİCİ

        Beyaz sirkeyi bir şişeye doldurun. Daha güçlü bir etki için çay ağacı yağı ekleyin ve etkilenen yüzeye sıkın. 30 dakika bekletip sıcak su ile durulayın.

        7. MİKRODALGA TEMİZLEYİCİ

        Bir fincan sirke ve limon suyunu mikrodalgada 2 dakika ısıtın. Buharın etkisiyle temizleme işlemi kolaylaşır, yalnızca bir bezle silmeniz yeterlidir.

        8. BULAŞIK DETERJANI

        Arap sabununu suyla karıştırarak mükemmel bir bulaşık deterjanı elde edebilirsiniz.

        9. MOBİLYA CİLASI

        1/4 su bardağı beyaz sirke, 3/4 su bardağı zeytinyağı ve yarım limon suyu karıştırarak doğal bir mobilya cilası hazırlayabilirsiniz.

        10. YER TEMİZLEYİCİ

        Sıcak su dolu bir kovaya 1/4 bardak beyaz sirke ve bir miktar arap sabunu ekleyin. Bu karışım yerlerinizi tertemiz yapacaktır.

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