Plajı temizlerken koruma altındaki deniz çayırlarını da söktüler

"MARMARA DENİZİ OKSİJEN KRİZİNE DOĞRU İLERLİYOR"

Marmara Denizi'nde dört tür deniz çayırı olduğunu belirten Sarı, "Akdeniz de olan tür, Marmara Deniz'inde az görülüyor. Şimdiki bilinen alanlar Paşalimanı Adası'nın sınırlı bir bölgesindedir. Birisi de Erdek Narlı'da çok sınırlı bir bölgedir. Marmara Denizi için deniz çayırlarının önemi, diğer denizlerden biraz daha kritiktir. Sebebi de 2021 yılında korkunç bir müsilaj felaketi yaşadık. Bu müsilaj felaketinden sonra Marmara Deniz'i derinliklerinde oksijen azalmaya başladı. Oksijen kritik seviyenin altına düşmeye başladı. Marmara Denizi oksijen krizine doğru ilerliyor. Bunun önüne geçecek olan en önemli tür topluluklarından birisi deniz çayırlarıdır. Bir taraftan müsilaj yüzünden denizlerimizin oksijeni azalıyor, bir taraftan biz bu oksijeni sağlayacak olan türlere zarar vermeye başladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ‘Marçayır' adında Marmara Deniz'i çayır alanlarının belirlenmesi projesini desteklemeye başladı. Bizde üniversite olarak, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile yaptığımız protokolde bütün Marmara Denizi kıyılarındaki deniz çayırlarını tespit etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.