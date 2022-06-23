Plaj işletmesi yandı, yüzenlerin umurunda olmadı

Antalya’nın Lara bölgesindeki bir plaj işletmesi, meydana gelen yangında kullanılamaz hale geldi. Rüzgarın etkisiyle alev topuna dönen işletme kısa sürede kül oldu. Yangın esnasında bazı vatandaşların hiçbir şey olmamış gibi duş almaya ve denizde yüzmeye devam ettiği görüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki bir plaj işletmesinde çıktı. İşletmenin restoran bölümünde patlamalarla başlayan yangın kısa sürede tüm işletmeyi sardı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliği alırken, itfaiye yangına farklı noktalardan müdahale etti. Yanıcı ve parlayıcı maddeler nedeniyle işletme küle döndü.
Bu sırada sahilde bulunan vatandaşlar korku içinde plajı terk etti. Personel ve vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Rüzgarın sık sık sık yön değiştirmesi nedeniyle itfaiye maske ile yangına müdahale etti. Gökyüzünü kaplayan yoğun siyah duman kentin birçok noktasından görüldü. Yoğun dumana maruz kalan ekipler zor anlar yaşadı. Bir çalışan, çeşme hortumu ile yangını söndürmeye çalıştı.
YANGINA ALDIRMADAN YÜZDÜLER
Bazı vatandaşların hiçbir şey olmamış gibi duş almaya ve denizde yüzmeye devam ettiği görüldü. Çalışanlar ise itfaiyenin müdahalesini endişeli gözlerle izledi. Dumandan etkilenen bir itfaiye erinin suyla kendine gelmeye çalıştığı görüldü. İtfaiye yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü. Yaralının olmadığı yangında işletme kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.
"MANGAL YANDIĞINI DÜŞÜNDÜK"
Yangını gören İbrahim Işık, “Yeni gelmiştik plaja, yer ararken bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Mangal yandığını düşündük. Ama kısa sürede her yer yandı. Restoran ve marketti yanan yer. Denizdeydik korktuk, biraz uzaklaştık. Bazı vatandaşlar korkarak kaçtı. Yangın çok büyüktü” diye konuştu.
Yangına sahilde yakalanan Emre Savaşır, “Sahile indik birkaç dakika içinde inanılmaz bir alev aldı. Herhalde tahminimce tüp patladı. Saniyeler içinde yandı. Önlem alınsaydı bu kadar uzun sürmeyebilirdi. 2-3 dakika içinde yandı. Biz çok korktuk, herkeste panik halinde dağıldı. Biz de korktuk. Önlemimizi aldık geriye çekildik. İşletmeler yandı” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!