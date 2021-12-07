Placebo Türkiye konseri için artık heyecan dorukta. Grubun hayranları büyük bir merakla Türkiye konseri ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte ayrıntılar...

PLACEBO KONSERİ NE ZAMAN?

Placebo, Türkiye'de konser vereceğini duyurdu. Konser, 18 Temmuz 2022 tarihlerinde İstanbul Zorlu PSM'de gerçekleştirecek.

PLACEBO KONSER BİLETLERİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Konser biletleri 7 Aralık saat 14:00'de satışa çıkacak. Bilet fiyatlarının ne kadar olduğu ise henüz belli değil...

PLACEBO KONSERİ BİLET FİYATLARI

Ön Satış 1. Dönem - Ayakta / Early Bird 1 - Standing - 419,00 ₺

Ön Satış 2. Dönem - Ayakta / Early Bird 2 - Standing - 483,00 ₺

Uzak Görüş - Oturmalı / Long Distance - Seated - 419,00 ₺

Kısıtlı Görüş - Oturmalı / Limited View - Seated - 318,00 ₺