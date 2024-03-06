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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Placebo İstanbul'a geliyor

        İngiliz rock grubu Placebo, İstanbul'da konser verecek

        İngiliz alternatif rock grubu Placebo 4 Ağustos'ta İstanbul'a geliyor. Ünlü grup, Blind Festival kapsamında Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 16:32 Güncelleme: 06.03.2024 - 16:32
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        Placebo İstanbul'a geliyor
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        İngiliz alternatif rock grubu Placebo, Blind Festival kapsamında, 4 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

        Konuya ilişkin açıklamaya göre topluluk, Blind Festival kapsamında, KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak.

        İlk albümü Placebo'yu 1996'da piyasaya süren grup, şimdiye kadar 8 stüdyo albümü çıkardı.

        Placebo'nun tüm albümleri İngiltere'deki Billboard listesinde ilk 20'ye girdi, dünya genelinde ise 14 milyonun üzerinde satışa ulaştı.

        Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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