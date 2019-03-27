PKK'nın çok önemli isimlerine yönelik nokta atışı operasyona ilişkin detayların paylaşılacağı bilgisi sabah saatlerinde ulaştı bize... Detay öğrenmeye çalışırken, Para Gündem programında iken o müthiş operasyon görüntüleri geldi ve ekranlarda dönmeye başladı. Ben operasyonun detaylarından çok arka planını ve ne olup bittiğini anlatmaya çalışacağım.

Öncelikle bu hava operasyonu tamamen milli ve yerli teknik imkân/kabiliyetlerle gerçekleştirildi. Bayraktar TB2 İHA yakaladı, Aselsan ve Havelsan'ın geliştirdiği LGK (Lazer Güdüm Kiti) ile işaretlendi ve F-16 ile vuruldu. İstihbarat-koordinasyon-analiz-hedefleme en üst seviyede. Zaten bir süre önce MİT bünyesinde kurulan özel operasyon birimi terör örgütü elebaşlarını takip edip yakalıyor ve ortak operasyonla yok ediyordu. TSK-MİT arasındaki koordinasyon en seviyede. Her türlü teknik/insan istihbaratı ve bilgi analizi kullanıldığı gibi tek bir sivilin burnu kanamadan bu operasyon gerçekleştirildi. TSK'nın Irak'ın kuzeyinde 35 kilometre derinlikte oluşturduğu tampon bölge, sınır hattında kurulan telsiz istasyonlarından alınan bilgiler ve bu bilgilerin anında nokta operasyona dönüştürülme kabiliyetinin sonucu bu. Telsiz mandalına basan terörist 3-5 dakika sonra kafasına bomba yiyebileceğini biliyor.

Operasyona ilişkin birkaç cümle etmek gerekirse;

- Terörle kaynağında mücadele konsepti kapsamında Türkiye, kapasitesini en üst verimlilikte kullanıyor artık.

- MİT ve TSK arasındaki eşgüdüm/koordinasyon/karar alma ve operasyonel icra süreci en üst seviyede işliyor.

- HUMİNT yani insan istihbaratıyla sahadan elde edilen spesifik hedeflere nokta operasyonları gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda PKK'nın liderlik kadrosuna yönelik operasyonlar devam ediyor ve edecek.

- PKK'nın dış ilişkiler kadrosunun çökertilmesi, örgütün yıllardır geliştirdiği ve diğer kadrolara da aktardığı hafızayı ve network'u da yok etti.

- PKK'nın yeni ve güvenilir kadrolar üzerinden yeni ilişkiler tesis etmesi zaman alacak belki yıllar sürecek.

- Bu operasyon örgütün üst kadrolarına da korku saldı ve "hiçbir yerde güvende değilsiniz" mesajı verdi.

- PKK'nın üst yönetimi kendisinin hedef olduğunu biliyor. Bu nedenle bundan böyle daha az görünür olmaya çalışacak. Dehlizlere ve Kandil etrafındaki mağaralara çekilecekler ancak oralarda da güvende olamayacaklar.

- Bu operasyon Türk devletinin kendi kaynaklarıyla geliştirdiği, imkân ve kapasitelerinin geldiği noktaya ilişkin bölgesel ve küresel güçlere, teröre destek verenlere de önemli mesajlar içeriyor.

RIZA ALTUN/CEMİL BAYIK-İRAN-ABD ÜÇGENİ

Bilgileri verdikten sonra arka plana ilişkin analize geçersek, bu operasyon çok önemli detaylar, mesajlar ve sonuçlar içeriyor. ABD'nin Suriye'de PKK/YPG ile yapmak istediklerini, Suriye'den çekiliyorum demesine rağmen Irak'a yığınak yaptığını, Suriye'de PKK'ya başka bir koruma şemsiyesi oluşturmak istediğini, İran'a yönelik hamlelerini biliyoruz. Hatta, PKK ile İran'ı baskılamaya çalıştığını da biliyoruz. Daha ötesi Türkiye'nin, "PKK'nın İran'la çatışacağını düşünmek saflık olur. Buna inanıyor musunuz?" mesajı verdiği bilgisi de var. Cemil Bayık, İrancı olarak biliniyor. Kısa süre önce ABD'nin başına ödül koyduğu terör örgütü yöneticilerinden. ABD, demiş ki "7 bin PKK/YPG'liyi Suriye'den İran'a geçirelim, PEJAK'ı canlandırın ve İran'ı rahatsız edin/vurun." Buna sıcak yaklaşmayan Cemil Bayık'ın başına ödül konulması, PKK'ya, "Suriye'den çekiliyorum, yalnız kalırsınız" mesajı verilmesi bundan. Sonrasında terör örgütüne boyun eğdiriyor ABD. Bir bakıyorsunuz ki Cemil Bayık, örgüte yakın bir ajansa 10 gün önce İran aleyhine demeçler veriyor.

Tam da bu noktada operasyonun ne anlama geldiği çok açık ve net ortaya çıkıyor. Bu aynı zamanda ABD'nin tehditlerine ve projelerine karşı da bir operasyondur.



CEMİL ÇİÇEK ANLATTI: RIZA ALTUN KİMDİR?

Biz operasyonun detaylarını öğrenmeye çalışırken, eski TBMM Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek aradı. Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde terörle mücadele konusunda önemli çalışmalar yapmıştı. Cemil Çiçek, Rıza Altun'un kim olduğuna ve bu operasyonun ne kadar önemli olduğuna ilişkin bazı bilgiler paylaştı. Aynen aktarıyorum:

"Rıza Altun, 2009'de Fransa'da yaşıyordu. Türkiye'nin baskısıyla gözaltına alındı. Fransa o dönemde Türkiye'deki bazı savunma ihalelerine ilgi duyuyordu. Bizim talebimizle bunları gözaltına aldılar. Fransız komünist partisi milletvekili AP'de bunların gözaltına alınmasını tenkit eden bir konuşma yaptı. O milletvekili, 'Bunlara çiftlik evi vermedik mi? 3 km ötede de garnizon var.' türünden açıklamalar yaptı. Bu arada PKK da gözaltılar üzerine Marsilya'da 12 aracı yaktı. Marsilya'da araçlar yakılınca, 6 kişiyi serbest bıraktılar. Rıza Altun, 'Beni niye gözaltına aldılar; ben şahsen anlamadım. Fransız istihbaratı ile işbirliği yapıyorduk' dedi. Sonra bunları sınır dışı edip Avusturya üzerinde Kandil'e gönderdiler."

Cemil Çiçek bu detayı paylaştıktan sonra şöyle devam etti:

"Yine o dönemde ABD, Cemil Bayık ve Remzi Kartal, Murat Karayılan gibi PKK'lıların uyuşturucu ticareti ile uğraşıyorlar diye mal varlıklarına el koydu. Bunların içinde Rıza Altun da var. Ben bunun üzerine dedim ki 'Bunun ne anlamı var. Bunlar zaten ABD'nin kontrolünde. Sizin kontrol ettiğiniz bölgede yaşıyorlar.' Cemil Bayık, PKK'nın en etkili adamlarından biridir. ABD bu hamleleri ile hem gözdağı veriyor hem de mesaj veriyor: 'Biz PKK'yı terör örgütü ilan ettik; PKK ile mücadelede işbirliği yapıyoruz' diyor. Biz de ABD'ye diyoruz ki "Bunlar zaten sizin kontrolünüzdeki bölgelerde yaşıyor. Hava sahası sizin kontrolünüzde. Yani aslında ABD, Suriye'deki niyetlerini, proje ve operasyonlarını kamufle edebilmek için böyle yapıyor..."



HERKESE MESAJ

Türkiye'nin düzenlediği bu operasyon, sıradan bir operasyon değil. Herkese mesajlar içeriyor. Terör örgütüne; "Tepe kadronuz da dahil hiçbir yerde güvende değilsiniz", bölge ülkelerine; "Terör örgütünü burada yaşatmayacağım", ABD'ye; "Fırat'ın batısında olduğu gibi Fırat'ın doğusunda Suriye ve Irak'ta da terör örgütünü barındırmayacağım. Aradan çekil, bomba düşebilir"; çok açık ve net...