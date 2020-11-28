PKK'lı teröristten Karabağ itirafı!

İHA

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticileri, teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etti. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK’nın kadın yapılanmasının sözde yöneticilerinden Layika Gültekin, örgütün yayın organında itiraf gibi söylemlerde bulundu.

Kırmızı kategoride aranan, terör örgütü PKK/KCK’nın kadın yapılanmasının sözde yöneticilerinden Layika Gültekin.

"ERMENİSTAN'IN HER ZAMAN YANINDA OLURUZ"

İHA'da yer alan habere göre, "Karabağ’a kadar gidip Ermeni askerlerle beraber savaşıyoruz. Ermenistan halkının istediği her zaman yanlarında oluruz” diyen Gültekin'in, teröristlerin Azerbaycan'a karşı savaştığını ifade etti. Böylelikle PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da imzalanan anlaşma öncesinde Ermenistan saflarında yer aldığı bir kez daha kanıtlanmış oldu.

"PKK HAREKET SERBESTLİĞİNİ KAYBETTİ"

Güvenlik kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun operasyonları nedeniyle terör örgütünden kaçışların arttığını, örgütün içinde büyük çözülmelerin yaşandığını belirtti. Katılımın iyice azaldığını, örgütün hareket serbestisini yitirdiğini ifade eden kaynaklar, PKK/KCK terör örgütünün Karabağ’da Ermenistan’ın yanında yer alarak Ermenistan’ın Irak'ın kuzeyinde kendilerine destek vermesini amaçladıklarını, eleman eksikliğini kadın ve gençleri öne sürerek kapatmak gibi alçakça bir planı uygulamaya çalıştıklarını vurguladı.