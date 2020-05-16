"Bir gün başkana futboldan bir gram bile anlamadığını söyledim. O da bana 'İstiyorsan sen dene' dedi ve sportif direktör oldum. Ancak Haarlem'in oyuncu alacak parası yoktu ve ben de istifa ettim" Raiola, futbolla ilgili bir iş yapmaktan çok keyif almıştı. Hukuk eğitimini yarıda bıraktı ve bir McDonald's şubesi açtı. Daha sonra bunu birkaç milyona sattı ve ufak çaplı bir servete kavuştu. Artık tutkusu olan futbolun peşinden gidebilirdi.