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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Piyanist İlyun Bürkev Chopin’in ülkesinde

        Piyanist İlyun Bürkev Chopin’in ülkesinde

        Piyanist İlyun Bürkev, 13 Mart Polonya'da Filharmonia Kameralna Orkestrası eşliğinde Chopin'in 2. Piyano Konçertosu'nu seslendirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 00:06 Güncelleme: 11.03.2025 - 00:06
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        Piyanist İlyun Bürkev Chopin'in ülkesinde
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        Müzik eğitimini Salzburg Mozarteum Üniversitesi’nde sürdüren ve uluslararası başarılarıyla dikkat çeken genç piyanist İlyun Bürkev, Polonya’da Chopin’in 2. Piyano Konçertosu’nu seslendirmeye hazırlanıyor. Bürkev, 13 Mart 2025’te Polonya’da Filharmonia Kameralna Orkestrası eşliğinde sahne alacak.

        Konser öncesinde heyecanını dile getiren sanatçı, “Romantik dönemin en etkileyici bestecilerinden biri olan Chopin’in doğduğu topraklarda, onun en duygusal ve zarif eserlerinden birini çalacağım için çok heyecanlıyım” dedi. Bürkev, daha önce Tovak Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı’nın düzenlediği “The Chopin 1st International Piano Competition” yarışmasında en iyi Chopin performansı ile en iyi ulusal eser performansı ödüllerini almıştı. Ayrıca Institut Chopin’in düzenlediği “3rd International Piano Competition Jeune Chopin” yarışmasında da 3.lük ödülü kazanmıştı.

        Polonya konserinde Chopin’in duygu yüklü, zarif ve teknik açıdan zorlu bu konçertosunu yorumlayacak olan Bürkev, dinleyicilere unutulmaz bir müzik gecesi yaşatacak. Orkestra şefi Marek Wroniszewski yönetimindeki bu özel performansta ayrıca Mozart ve Mendelssohn gibi büyük bestecilerin eserleri de yer alacak.

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        #İlyun Bürkev
        #piyano
        #Chopin
        #konser
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