Dünyaca tanınmış piyanist Hüseyin Sermet, Açık ve Net programında ses getirecek açıklamalarda bulundu. Türk müziğinin sorunlarını anlatan Sermet, "Dünyanın neresinde orkestralar dört ay tatil yapıyor" diye sorarak, "Çağdaş besteciler Türkiye’deki orkestralarda seslendirilemiyor çünkü sanatçılarımız çağdaş notasyon bilmiyor" dedi.

"BESTE YOK ARANJMAN VAR"

Klasik Batı müziğinde Türk ekolünün hiçbir zaman oluşmadığını öne süren Sermet, "Bugün mikrofonu sokakta uzatıp klasik bestecileri sorsak Mozart, Beethoven derler. Ama hiçbirinin aklına Dede Efendi ya da Itri gelmez" diye konuştu. Türk bestecilerin beste değil aranjman yaptığını söyleyen Sermet, "Şu an piyasada beste olarak dolaşan eserler, beste değil aranjman" dedi.

"SAY KABİLİYETLİ AMA..."

Sermet, dünyaca tanınmış bir diğer Türk piyanist Fazıl Say ile ilgili sorulara da çarpıcı yanıtlar verdi. "Dünyadaki konservatuar öğrencilerine Fazıl Say'ı dinlettiğimizde ne tepki verirler" sorusu üzerine Sermet şunları söyledi:

"Herhalde çok muhteşem bir şeyler söylemeyeceklerdir diye tahmin ediyorum. 'Fazıl kabiliyetli mi' diye sorarsanız yerden göğe kabiliyetli. Piyanist olarak çalıştığı zaman çok iyi bir piyanist ama bestelerini soruyorsanız aynı şeyi ifade edemem. Fransız bir atasözü var; kedinin olmadığı yerde fareler cirit atar. 'Ben kediyim Fazıl'a fare dedim' anlamı çıkmasın ama kendine güvenen varsa ben imtihan usulü denemeye hazırım"

"HARF İNKILABI HATAYDI"

Atatürk ve Cumhuriyet yılları ile ilgili olarak da tartışma yaratacak açıklamalar yapan Sermet, "Maşallah Atatürkçü olmayan insan yok Türkiye’de, kripto Atatürkçüler var" dedi. "Kripto Atatürkçüler"in kim olduğunun sorulması üzerine başta FETÖ'yü işaret eden Sermet, şunları söyledi:

"Atatürk ilah değil çok ciddi devlet adamıydı. Çok ciddi şeyler yarattı ve tarihteki yerini aldı. Bunu tartışan yok. Atatürk bir kul olduğu için hiçbir kulun da hatasız olmayacağı gibi hatalar yaptı. Biri harf inkılabı... Ben bunları söylediğimde birileri hop oturup hop kalkacak. Türkiye bir çırpıda 600 yıllık geçmişi ve arşivlerinden sıfırlandı. Bugün ben utanarak ifade ediyorum. Ben Osmanlı arşivlerini okumaya yeltenmedim, çünkü okumaktan acizim."

"DİN YAŞAM TARZIDIR"

Halifeliğin kaldırılması ile ilgili olarak da farklı değerlendirmeler yapan Sermet, "Halifelik deyince onların aklına sadece din gelir. Onların gözünde hacı, hoca, şeyh falan bu şekilde ifade ediyorlar. Din yaşam tarzdır. Yaşam tarzı başlı başına bir kültürdür. Dini sıfırlamaya çalışmak cumhuriyetin ilk yıllarında seküler projeydi. Anglosakson dünyanın uyguladığı bir projedir. Bunu ilk İngilizler başlattı. Hindistan'da kendilerine uygun bir İslam yaratmak istediler. Türkiye'de ve Türkiye üzerinden başka ülkelerde kullanıma sokulmak üzere Fetullah Gülen olayı devreye girdi. Bunlar Türkiye'nin nasıl savrulduğunun ve nasıl ele geçirilmeye çalışıldığının kanıtı" diye konuştu. Sermet, şu soruları yöneltti: "Hilafet din midir kültür müdür? Atatürk’ün hilafeti kaldırmasını destekleyenler bugün Vatikan’a neden ses çıkarmıyor?"