Piyanist eğitmen Bahar Soyöz'e ABD'de büyük ödül
Piyanist, eğitmen Bahar Soyöz, prestijli müzik şirketi Steinway & Sons tarafından '2023 Top Piano Teacher' ödülüne layık görüldü
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Piyanist Bahar Soyöz ülkemizi uluslararası alanda temsil ederek gururlandırmaya devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu Soyöz, 2019'da Fulbright bursiyeri olarak yüksek lisans eğitimi için ABD'ye giderek 'Collaborative Piano ve Chamber Music' alanlarındaki çalışmalarıyla ABD’de adını duyurmayı başardı. ABD'de eğitmenlik kariyerinde ve perfomans hayatında başarılı işlere imza atan Soyöz, dünyaca ünlü müzik şirketi Steinway & Sons tarafından '2023 Top Piano Teacher' ödülüne layık görüldü.
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"BU ÖDÜL İLE PROFESYONEL KİMLİĞİM ULUSLARARASI ONAYLANDI"
Bahar Soyöz; "Bir Türk olarak başlı başına burada mesleğimi icra etmek ve insanlarla müzik paylaşmak beni çok heyecanlandıran bir şey. Gerek performans, gerek eğitim alanlarındaki bu deneyimler benim müzisyen kimliğimi oluşturmamda çok etkili oldu. Bu ödül de, bir nevi benim profesyonel kimliğimin uluslararası onaylandığını belirtti. Bu kadar iyi müzisyen arasında beni seçmiş olmaları çok onore edici oldu, onca iyi müzisyenin arasında da adımın geçmesi tabii ki çok mutluluk verici" dedi.
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BAHAR SOYÖZ HAKKINDA
Bahar Soyöz, Bilkent EME-YZM programlarında piyano öğretmenliği ve Hacettepe’de korrepeditörlük yaparak kariyerine Ankara'da başladı. 2019'da ABD'ye Fulbright bursiyeri olarak gidip, Longy School of Music'de Master ve GPD yaparken 'SongSLAM Chicago 2022' yarışmasında grubuyla beraber birincilik ödülü kazandı. 'Collaborative Piano ve Chamber Music' alanlarındaki eğitimiyle ‘birlikte çalma’ üzerine uzmanlaştı. Kariyerine Boston’da devam eden Soyöz, Steinway and Sons tarafından '2023 Top Piano Teacher' ödülüne layık görüldü.
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