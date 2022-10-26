Mücadeleyi değerlendiren Pirlo, "Galatasaray'da çok önemli oyuncular var. Hem savunmada hem hücumda çok büyük isimleri var. Sadece bireysel olarak düşünmüyoruz, takım olarak hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Son 2 haftada aldıkları galibiyetlerle ilgili gelen soruya İtalyan teknik adam, "Hedefimiz her hafta ayrı ayrı bakmak. Dünya Kupası'na nasıl gideceğimizle ilgili genel bir değerlendirme yapacağız. 2 hafta güzel oynadık ve kazandık ama devamlılık önemli. Biz bu oyun ve skorları devamlı hale getirmek istiyoruz." cevabını verdi.
GALATASARAY'IN HAKEM AÇIKLAMALARINA YORUMU
Galatasaray'ın hakemlerle ilgili eleştirileri sorulan Pirlo, "Herkes tabii hakem hatalarıyla ilgili konuşuyor. Mazeret üretmemek gerekiyor. İtalya ve ABD'de de oynadım, orada da gördüm. Takımdaki 1 oyuncunun hatası gibi düşünmek lazım. Herkesin bu konuda dikkat etmesi lazım. Hem hakemlerin, hem bizim." dedi.
Benzer bir soruya İtalyan hoca, "Büyük takımlar doğal olarak hakemleri baskı altına almak istiyorlar. Geçen maç olanları gördük. Biz buna bakmayacağız. Oyunumuzu oynayacağız. Hakemlerle ilgili bu tip maceralara çok dalmayacağız." cevabını verdi.
"TÜRKİYE'DE HÜCUMCULAR HIZLI"
Türk futbolu ile ilgili görüşü sorulan Pirlo, "Türkiye, İtalya'dan daha farklı. Hücum hatlarında hızlı ve kaliteli oyuncular var çoğu takımda. Kompakt oyuncular oynanıyor. Her maça dikkat etmezseniz farklı sonuçlar olabiliyor. Herkes birbirini yeniyor. Dengeli bir lig bir bakıma. Ben de Türkiye'den çok şey öğreniyorum." ifadelerini kullandı.
"LJAJIC, OCAK AYINDA"
İtalyan teknik adam, Adem Ljajic'in durumu sorusuna ise "Adem Ljajic hazırlanıyor. Belli bir süre pek aktif değil. Ocak ayından sonra oynayabileceğiz, hazırlıyoruz. O da bize katkı vermeye çalışacak." cevabını vererek sözlerini noktaladı.
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