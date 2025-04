Pink Floyd gecesi Zorlu PSM'de

Pink Floyd’un efsanevi müziği ve sahnesi 25 Nisan’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverler için yeniden yaşatılıyor. “PULSE” turnesinin 30. yılına özel hazırlanan bu gösteri, sahnedeki her anıyla izleyicileri zamanda bir yolculuğa çıkarıyor.

2024 yılının yenni şovunda ‘The Division Bell’, ‘The Wall’, ‘Animals’, ‘The Dark Side of the Moon’ ve ‘Wish You Were Here’ albümlerinden öne çıkan şarkılar seslendiriliyor. Bu yılın “Syd şarkısı” olarak belirlenen ‘Astronomy Domine’ ve hayranların yoğun ilgisiyle listeye giren ‘Not Now John’ da repertuvarda yer alarak Pink Floyd hayranları, bu özel gecede aynı tutkuyu yeniden Zorlu PSM’de paylaşacak. UK Pink Floyd Experience etkinliğinin biletleri passo.com.tr'da satışa çıktı.