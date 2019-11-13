1996 Türkiye Güzeli Pınar Tezcan, Temmuz 2009'da iş adamı Kerem Özçapkın ile evlenmişti. Derin ve Duru isimli iki kızı olan Pınar Tezcan, üçüncü çocuğu Doğa'yı geçtiğimiz sene kucağına almıştı.

"İYİ Kİ DOĞDUN KIZIM"

Ünlü model, ailece mutlu karelerini sosyal medya hesabından paylaşıyor. Kerem Özçapkın ile mutlu bir evlilik sürdüren Tezcan, en küçük kızları Doğa'nın birinci yaşını kutladı. Sosyal medya hesabından ailece çekilen karesini yayınlayan model, paylaşımına, "Benim güzel kızlarımın en miniği iyi ki doğmuşsun" notunu düştü.

Tezcan'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

"HAYATIM ÇOCUKLARIMDAN İBARET"

Geçtiğimiz aylarda her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Pınar Tezcan, "Hayatım şu anda çocuklarımdan ibaret. Onların ihtiyaçları ile ilgileniyorum. Onlar bana yetiyor ve çocuklarımla birlikte vakit geçirmekten inanılmaz mutluyum" demişti.



