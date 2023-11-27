Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Strasbourg'la karşılaşacak

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Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, yarın Fransız ekibi SIG Strasbourg'u ağırlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Gruptaki tek yenilgisini Fransa'da SIG Strasbourg'a karşı 15 sayı farkla 80-65 yaşayan Pınar Karşıyaka, aldığı 2 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.

Rakipleriyle yaptığı 3 maçı da kazanan SIG Strasbourg ise grupta ilk sırada bulunuyor.

E Grubu'nun diğer maçında Almanya temsilcisi EWE Baskets Oldenburg, Belçika ekibi Filou Oostende'yi konuk edecek.

AVRUPA'DA 259. KARŞILAŞMA

Yarın Avrupa kupalarında 259. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 137 galibiyet, 119 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu müsabakalarda 20 bin 527 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 19 bin 999 sayı gördü.