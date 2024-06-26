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        Haberler Spor Basketbol STBL Pınar Karşıyaka'da McCollum tamam - Basketbol Haberleri

        Pınar Karşıyaka'da McCollum tamam

        BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer görüşmelerini sürdüren Pınar Karşıyaka, yıldız oyuncusu Errick McCollum'la kesin olarak anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:23 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:23
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        Pınar Karşıyaka'da McCollum tamam
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        Son 2 sezondur yeşil-kırmızılı formayı giyen 36 yaşındaki guardın imzası bekleniyor. Karşıyaka iç transferde Vitto Brown'la ise görüşmelerini sürdürüyor. McCollum geçen sezon Pınar Karşıyaka'da Süper Lig'de 19.8 sayı, 3 ribaund, 5.8 asist, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 15.4 sayı, 2.5 ribaund, 4.3 asist ortalamaları tutturmuştu. Pınar Karşıyaka, dış transfer ise listesindeki Bahçeşehir Koleji'nden uzun Jerry Boutsiele, Darüşşafaka'dan pivot Muhsin Yaşar ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan guard Darun Fatts Russell'la imza aşamasında.

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