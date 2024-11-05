Pınar Deniz'in hamilelik sürecini yansıtan doğum günü pastası
Eşi Kaan Yıldırım ile ilk çocuklarını kucaklarına alacak olmanın sevincini yaşayan Pınar Deniz, 31'inci yaşına girdi. Yıldırım, eşi için romantik bir mesaj yayımlarken, ablası Huri Deniz de ünlü oyuncunun hamilelik sürecini yansıtan bir pasta hazırladı
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Eylül ayında Kaan Yıldırım ile İtalya'da evlenen ve yaklaşık 5 aylık hamile olan Pınar Deniz, 31'inci yaşına girdi.
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İlk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan ve bir erkek bebek kucağına alacak olan Deniz, yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı.
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"İYİ Kİ DOĞDUN BENİM GÜZEL EŞİM"
Kaan Yıldırım, Pınar Deniz ile çektirdiği bu kareyi yayımlayıp, eşine; "İyi ki doğdun benim güzel eşim. Seni seviyorum" sözleriyle seslendi.
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Pınar Deniz, ardından ablası Huri Deniz'in doğum gününe özel kendisi için yaptığı pastanın detaylarını yayımladı.
Pastada Pınar Deniz'in hamilelik sürecini ifade eden cümle ve kelimelerin yer aldığı görüldü.
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"ANAYIM BEN ANA"
Huri Deniz, pastanın üzerine; "Anayım ben ana", "Midem bulanıyor" ve "Tost istiyorum" gibi notlar yazdı ve kız kardeşinin küçüklük fotoğraflarına yer verdi.
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"BU ARALAR BEN"
Pınar Deniz, ablasının kendisi için hazırladığı pastadaki eğlenceli notları "Bu aralar ben" notuyla paylaştı.
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