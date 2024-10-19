Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
İtalya'nın başkenti Roma'da evlenen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, bebeklerinin cinsiyetini duyurdu
Giriş: 19.10.2024 - 13:40 Güncelleme: 19.10.2024 - 13:40
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Oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, 17 Eylül'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti.
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Yaklaşık 3 aylık hamile olan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bebeklerinin cinsiyetini sosyal medya hesaplarından duyurdu.
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Kaan Yıldırım, eşiyle yer aldığı fotoğraflarına 'mavi kalp' emojisi ekledi.
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Çift, böylelikle erkek bebeklerinin dünyaya geleceğini açıkladı.
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