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        Haberler Magazin Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu - Magazin haberleri

        Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

        İtalya'nın başkenti Roma'da evlenen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, bebeklerinin cinsiyetini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 13:40 Güncelleme: 19.10.2024 - 13:40
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          Oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, 17 Eylül'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti.

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          Yaklaşık 3 aylık hamile olan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bebeklerinin cinsiyetini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

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          Kaan Yıldırım, eşiyle yer aldığı fotoğraflarına 'mavi kalp' emojisi ekledi.

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          Çift, böylelikle erkek bebeklerinin dünyaya geleceğini açıkladı.

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